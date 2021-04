Stuttgart. Künftig sollen in Baden-Württemberg neben Erzieherinnen und Erziehern auch Kita-Kinder regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Gestern einigten sich das Land und Vertreter der Südwest-Kommunen darauf, die Kosten für Corona-Schnelltests für Kinder in den Kitas und in der Kindertagespflege zunächst zu übernehmen.

Eigentlich ist für die Finanzierung der Bund zuständig. Damit können die rund 450 000 im Südwesten betreuten Kinder bis sieben Jahre zwei Mal pro Woche getestet werden. Die Kosten für die Tests der rund 100 000 Beschäftigten übernimmt das Land allein. Die bisherige Test-Regelung bei Erzieherinnen und Erziehern läuft zum Ende der Osterferien aus. Die neue Vereinbarung von Land und Kommunen gilt zunächst bis Pfingsten. Die Gewerkschaft Verdi fordert allerdings strengere Regelungen und drängt nach dem Vorbild der Schulen auf eine Testpflicht an den Kitas im Südwesten. Man verlange ein Konzept des Landes, das vorgebe, dass Kinder und Beschäftigte zwei Mal pro Woche getestet werden müssen, erklärte Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross. „Während für die Schulen inzwischen ein Gipfel unter Beteiligung des Ministerpräsidenten Kretschmann stattgefunden hat, fehlen für den viel riskanteren Kita-Betrieb teilweise immer noch verbindliche und sichere Konzepte“, so Gross.

Feste Gruppen kaum einzuhalten

Riskanter sei es in Kitas deswegen, weil Hygiene- und Abstandsregeln wegen des Alters der Kinder nicht eingehalten werden könnten.„Es müssen jetzt nach den Osterferien landesweite Rahmenbedingungen vorgegeben werden, innerhalb derer Kommunen und Träger die pädagogische Arbeit organisieren können“, forderte er. Im Südwesten testen Städte wie Mannheim oder Böblingen ihr Kita-Personal bereits wöchentlich. Vize-Landesbezirksleiterin Hanna Binder forderte zudem, dass die Kitas vor Ort die Möglichkeit haben sollen, die Öffnungszeiten zu reduzieren, wenn nicht genügend Personal für die Betreuung der Gruppen vorhanden sei.

Generell sollen Kita-Kinder wegen möglicher Infektionen in feste Gruppen eingeteilt werden – so gibt es das Land vor. „Das wird meistens nicht eingehalten, weil zu wenig Personal da ist“, sagte Binder. Verdi hat 13 Forderungen für die Kitas im Südwesten vorgelegt. „Die Ankündigung der Landesregierung, die Schulen im Land nach den Osterferien für den Präsenzunterricht erneut zu schließen, sorgt bei den Eltern mit Kindern in Kitas und Kindertagespflege für akute Verunsicherung“, erklärte die Landeselternvertretung der Südwest-Kindertageseinrichtungen.

Der Verdi-Forderung nach einem einheitlichen Quarantänekonzept für Kitas ist das Land hingegen nachgekommen. Das Sozialministerium hat einen Handlungsleitfaden an die Gesundheitsämter verschickt. Darin ist geregelt, dass enge Kontaktpersonen von Infizierten ab sofort im Regelfall 14 Tage in Quarantäne sollen. Dazu gehören Personen, die keinen Mundschutz getragen hatten und länger als zehn Minuten weniger als 1,5 Meter Abstand zu einem Infizierten hatten. Das Gleiche gilt für Kita-Beschäftigte und Kinder, die sich mit einer infizierten Person ohne Mundschutz unterhalten haben. Hier spielt die Dauer des Gesprächs keine Rolle mehr. Der dritte Fall von Quarantäne tritt ein, wenn Personen länger als zehn Minuten in einem Raum „mit einer wahrscheinlich hohen Konzentration infektiöser Aerosole waren“, heißt es in der Empfehlung.