Flächenfraß im Südwesten

Radolfzell. Aus Sicht der Naturschützer scheitert Baden-Württemberg mit dem Ziel einer Netto-Null beim Flächenverbrauch, wenn die Politik nicht umsteuert. Die Landesregierung wolle zwar, dass von 2035 an keine zusätzlichen Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke in Anspruch genommen werden dürfen. „Aber bislang sind bis auf eine Diskussionsveranstaltung noch keine ernsthaften Schritte der Landesregierung erkennbar, um die Netto-Null bis 2035 zu erreichen“, kritisierten der Naturschutzbund (NABU) und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Radolfzell. Baden-Württemberg werde stärker versiegelt als zuvor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Verbände erklärten 2023 zum „Jahr des Flächenverbrauchs“ und forderten, das Ziel beim Flächenverbrauch im Landesplanungsgesetz festlegen zu lassen. Der tägliche Flächenverbrauch lag nach Angaben des Statistischen Landesamtes 2021 mit 6,2 Hektar pro Tag noch über dem landespolitischen Ziel von unter 3 Hektar pro Tag. lsw