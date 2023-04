Filmfestival richtet den Blick auf Osteuropa

Wiesbaden. Gut ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine richtet das Filmfestival goEast einen gezielten Blick auf die Kultur Osteuropas im postsowjetischen Zeitalter. Mit dem Filmwettbewerb und zahlreichen Begleitveranstaltungen in Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet soll vor allem Nationen Raum gegeben werden, deren kulturelle Entfaltung in der Vergangenheit von der Sowjetunion oder Russland behindert wurde. Von Moskau geförderte Filme sollen wie im Vorjahr nicht gezeigt werden, wie Festivalleiterin Heleen Gerritsen betonte.

Nach ihren Worten soll dies aber nicht einen generellen Boykott russischer Kultur bedeuten, die ohne Abhängigkeit vom Regierungsapparat durchaus Platz finden könne. Die nunmehr 23. Ausgabe des „goEast“-Festivals dauert in diesem Jahr vom 26. April bis zum 2. Mai. Unter den 16 Filmen im Wettbewerb ist indes ein Beitrag aus russischen Social-Media-Videos mit zum Teil brutalen Szenen über Gewalt, die aus der Sicht von Schulkindern geschildert wird. Als rein ukrainischer Film nimmt „La Palisiada“ des Regisseurs Philip Sotnytschenko teil, in dem zwei Kinder von Polizisten mit Grenzüberschreitungen der Gesetzeshüter nach einem Mordfall konfrontiert werden. Bei zwei weiteren Filmen mit dokumentarischen Bezügen zur Gegenwart ist die Ukraine Mitproduzent.

Gerritsen hob aber hervor, das Filmfestival wolle den Krieg in der Ukraine nicht instrumentalisieren und zeige bewusst auch Genrefilme aus Osteuropa, darunter eine Beziehungskomödie aus Litauen und einen kasachischen Rache-Western. Ein feministischer Weltuntergangsfilm aus Tschechien und Ungarn gehört ebenso zum Programm wie ein Streifen über einen ehemaligen Gastarbeiter mit Gedächtnisverlust aus Kirgistan. Auch ein Film über Xenophobie in der litauischen Gesellschaft ist mit von der Partie.

Verschiedene Dialogforen

Zu den meisten Filmen gibt es in einem ehemaligen Wiesbadener Gericht abends einen Filmtalk unter Beteiligung osteuropäischer Filmschaffender. Die Festivalleiterin sagte: „Es gilt, nicht nur über Osteuropa, sondern mit Osteuropa zu reden.“ In Zeiten von Krieg und kulturellen Missverständnissen seien Dialogforen wie die bei „goEast“ wichtiger denn je. Zu dem Programm gehört auch ein Symposium über die „Dekolonisierung der postsowjetischen Leinwand“, bei dem laut Gerritsen mit den betroffenen Filmschaffenden und Wissenschaftlern auf Augenhöhe diskutiert werden soll. Das begleitende Filmprogramm solle auch dazu dienen, den lange marginalisierten filmischen Sprachen und Stimmen aus Mittel- und Osteuropa Raum zu geben.

Letztes Jahr hatte das Festival mit seinen Angeboten in Wiesbadener, aber auch Mainzer und Darmstädter Kinos sowie Ausstellungen, Gesprächsrunden und anderen Veranstaltungen etwa 12 .000 Besucher. Gerritsen hofft, dass es nach Ende der Corona-Beschränkungen diesmal noch mehr werden. Aus der Filmbranche Mittel- und Osteuropas haben sich 350 Gäste angemeldet. Zu schaffen machten den Veranstaltern deutlich gestiegene Kosten, etwa für Energie und Übernachtungen. Obwohl die Förderer wie HessenFilm, der Kulturfonds Frankfurt Rhein/Main und die Stadt Wiesbaden ihre Zuschüsse erhöht haben, musste daher an einigen Stellen gespart werden. Neu angeboten wird aber eine Schifffahrt auf dem Rhein mit Lesungen am 1. Mai. epd