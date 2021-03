  Feuchtgebiete im Biosphärenreservat Rhön bereiten Sorgen

Hilders. Der Klimawandel und seine Folgen für die Artenvielfalt wird in den kommenden Jahren im Fokus der länderübergreifenden Zusammenarbeit im Biosphärenreservat Rhön stehen. Sorgen bereiteten derzeit vor allem die Feuchtgebiete wie das Schwarze (Bild) und Rote Moor sowie die Quellen, die unter mehreren trockenen und heißen Sommern in Folge gelitten haben, wie Vertreter der Verwaltungsstellen des Biosphärenreferats aus Hessen, Bayern und Thüringen am Mittwoch in einer digitalen Pressekonferenz deutlich machten. Die Folgen der Klimaänderung zeigten sich auch bereits an bestimmten Libellenarten, die in den vergangenen drei Jahren nicht mehr zu finden gewesen seien. Mit einem Monitoring wolle man die Veränderungen erfassen und dokumentieren, hieß es weiter. lhe (Bild: dpa)