Festnahmen bei Razzia in Firmen

Frankfurt. Noch ist der Lastwagen der Bundespolizei vor dem Gebäude eines Reinigungsunternehmens in Frankfurt leer. Doch im Inneren des Gebäudes sichten Zollbeamte und Polizisten Unterlagen, werden Computer in einer Reihe auf dem Korridor aufgestellt. Zöllner schleppen faltbare Umzugskartons, um das umfangreiche Beweismaterial zu beschlagnahmen, das bei einer Großrazzia von Zoll und Polizei sichergestellt wird. Die Durchsuchungen sind nicht nur in einem Frankfurter Gewerbegebiet, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, sondern auch in anderen Geschäftsräumen und Privatwohnungen.

50 Objekte durchsucht

Insgesamt 50 Objekte seien am Dienstagmorgen im Rhein-Main-Gebiet, in Köln und der Umgebung von Passau untersucht worden, sagte eine Zollsprecherin. „Heute ist ein großer Schlag gegen illegale Schwarzarbeit gelungen“, erklärte Christine Straß, Sprecherin des Hauptzollamts Frankfurt. Acht Hauptverdächtige seien festgenommen worden, es werde gegen eine Gruppe von 20 Menschen ermittelt. Durch die Schwarzarbeit soll ein Steuerschaden von mehr als neun Millionen Euro, etwa durch nicht gezahlte Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträge, entstanden sein.

Der Hauptschwerpunkt der Aktion lag demnach bei einem Unternehmen mit Sitz in Frankfurt. Bei den festgenommenen Hauptverdächtigen handele es sich um sechs Männer und zwei Frauen im Alter von 25 bis 65 Jahren. An den Durchsuchungen seien mehr als 550 Einsatzkräfte beteiligt gewesen, darunter eine Spezialeinheit des Zolls. Ein Teil der aufgrund von Haftbefehlen der Staatsanwaltschaften in Frankfurt und Darmstadt Festgenommenen soll seit 2015 in dem Frankfurter Reinigungsunternehmen Personal illegal beschäftigt haben. Gleichzeitig soll das Unternehmen fast 40 Millionen Euro Umsatz durch Aufträge der öffentlichen Verwaltung erwirtschaftet haben. lhe