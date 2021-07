Federle für Verschiebungder Ferien

Stuttgart. Seit Beginn der Pandemie waren immer wieder Ferienverschiebungen im Gespräch, um Bildungsinteressen und Infektionsschutz besser unter einen Hut zu bekommen. Jetzt hat die Tübinger Ärztin Lisa Federle in einer Fernsehtalkshow einen Stein ins Wasser geworfen und die Verlegung der Hauptferien vom Sommer in den Winter vorgeschlagen. „Wenn wir tatsächlich über längere Zeit mit dem Virus leben müssen, dann sollten wir darüber nachdenken, ob wir die Sommerferien verkürzen und die Winterferien verlängern“, schlug Federle vor. Im Sommer, wenn die Inzidenzwerte wegen der Wärme sinken, wären die Kinder länger in der Schule, und während der Winterkälte mit hohen Infektionszahlen wären sie öfter zu Hause. Neu ist an Federles Vorstoß, dass er nicht als Einmalmaßnahme gedacht ist, sondern auf eine mindestens mittelfristige Reform abzielt.

Das Stuttgarter Kultusministerium reagierte verhalten auf die Idee: „Aktuell stehen die Ferien nicht zur Debatte. Zum einen haben die Bürgerinnen und Bürger bereits ihre Pläne für die Ferien gemacht, zudem sind die Sommerferien für die Schulleitungen, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler vor allem wichtig, um nach einem intensiven Corona-Schuljahr einmal durchzuschnaufen“, teilte ein Sprecher von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) mit. „Es ist ja mitnichten so, dass keine Schule stattgefunden hätte. Zudem werden in den Sommerferien grundsätzlich Vorbereitungen für das neue Schuljahr getroffen.“ Und wie schon im vergangenen Jahr, brächten die Pandemieumstände auch in diesem zweiten Corona-Jahr Herausforderungen mit sich.

© dpa

Doch endgültig schlägt das Stuttgarter Schulressort die Tür nicht zu, sondern lässt sie einen Spalt offen. „Für die Beurteilung langfristiger Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Ferienkalender ist es derzeit zu früh. Zumal dieses grundsätzliche Thema ja gegebenenfalls auch bundesweite Auswirkungen hat und beispielsweise im Rahmen der Kultusministerkonferenz läuft“, heißt es weiter. Der aktuell gültige Ferienkalender der Kultusministerkonferenz läuft bis 2024. (Bild: dpa)