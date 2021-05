FDP durchkreuzt Koalition

Frankfurt. Auf der Homepage der Frankfurter FDP steht auch am Tag danach immer noch in großen Buchstaben: „Ein neues Frankfurt gestalten“. Und der so überschriebene Koalitionsvertrag der Liberalen mit Grünen, SPD und der kleinen Europapartei Volt wird als „Zeichen des Aufbruchs“ gepriesen. Doch der Eintrag ist nicht mehr ganz aktuell: Am späten Mittwochabend hat es eine Kreismitgliederversammlung der Frankfurter FDP abgelehnt, den von ihren Spitzvertretern mit ausgehandelten 223-Seiten-Vertrag für die neue Rathaus-Koalition zu billigen. Mit der knappen Mehrheit von 80 zu 78 Stimmen beschloss sie stattdessen einen Antrag der Jungen Liberalen mit der Forderung nach Nachverhandlungen in drei Punkten. Ob es dazu kommt, ist aber fraglich. Das neue Bündnis im Frankfurter Römer, das als „Ampel plus“ firmierte, scheint erst einmal geplatzt zu sein.

Prominente Befürworter gesucht

Bei der Kommunalwahl am 14. März waren die Grünen mit 24,6 Prozent erstmals stärkste Partei in der Bankenmetropole geworden. Die CDU landete mit 21,9 Prozent nur noch auf dem zweiten Platz. Die an der Basis mit vielen neuen Mitgliedern erkennbar nach links gerückten Grünen ließen die CDU nach fast zwei Jahrzehnten Zusammenarbeit als Partner im Rathaus fallen und wollten die ohnehin völlig zerstrittene Koalition aus CDU, Grünen und SPD im Magistrat beenden. In langwierigen, aber letztlich erfolgreichen Verhandlungen schmiedeten sie das neue Viererbündnis mit Sozialdemokraten, FDP und Volt.

„Ein neues Frankfurt gestalten“ – das war das Motto der „Ampel-Plus“-Koalition in Frankfurt. Doch die FDP hat sich nun kurzfristig anders entschieden. © dpa

Der Vertrag und auch das Personaltableau aus fünf Grünen, drei SPD-Stadträten, zwei der FDP und einem von Volt stand einschließlich der Namen dafür bereits fest. Alles lief scheinbar wie am Schnürchen. Die Mitglieder von Volt votierten einstimmig für den Vertrag, Grüne und SPD am Mittwochabend mit übergroßer Mehrheit von 93 Prozent.

Doch da machten sie die Rechnung ohne den vierten Partner FDP. Dort waren es die Jungen Liberalen, die den Antrag auf Nachverhandlungen bei den Themen Verkehr, Finanzen und Duldung linker Hausbesetzer in zwei städtischen Liegenschaften stellten und dafür noch prominente Unterstützer fanden. Auch die stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Nicola Beer, der ehemalige Chef der Bundesagentur für Arbeit, Florian Gerster, der frühere Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Otto und zwei ehemalige Frankfurter Stadträte unterschrieben und wetterten zum Teil gegen „grüne Bevormundung“, Autofeindlichkeit und zu hohe Kosten für die vielen Maßnahmen zum Klimaschutz.

Zwar wird in dem beschlossenen Papier die neue Koalition nicht formell abgelehnt und ausdrücklich die Bereitschaft bekräftigt, personelle Verantwortung im neuen Magistrat zu übernehmen. Doch die geforderten „Abschlussverhandlungen“ über die drei kritisierten Punkte haben wenig Chancen auf Erfolg. Der vom Mitgliedervotum brüskierte FDP-Kreisvorsitzende Thorsten Lieb konnte am Donnerstag den Beschluss nur noch offiziell an die drei anderen Parteien übermitteln und zumindest auf Gespräche hoffen. Inoffiziell hatte er sie noch in der Nacht über die unerwartete Wendung informiert. Auf die Frage, ob es doch noch zur Ampelkoalition plus Volt kommen könne, sagt er dieser Redaktion, er sehe noch Chancen, „aber die sind gestern Abend nicht größer geworden“. Grünen-Vorstandssprecher Bastian Bergerhoff bedauert das Votum der Liberalen. Schließlich sei der Koalitionsvertrag gut und auf Augenhöhe ausgehandelt worden. Jetzt stünden erst mal parteiinterne Gespräche an, offizielle Nachverhandlungen könne es nicht geben. Dass mit schnellen Entscheidungen nicht zu rechnen ist, räumen Lieb wie Bergerhoff ein.

Kommt jetzt Die Linke?

Bei den Grünen hatte es schon vorher einzelne Stimmen für eine Koalition mit der Linken statt der FDP gegeben, die aber klar in der Minderheit blieben. Zudem hätte ein Bündnis aus Grünen, SPD und Linken im Stadtparlament nur die denkbar knappste Mehrheit von 47 zu 46 Stimmen, zusammen mit Volt wären es allerdings 51 zu 42. Ein Zusammengehen mit der CDU gilt als kaum noch vorstellbar. Bergerhoff ist optimistisch, dass es zu einer Koalition kommt, nur welche das sein wird, lässt er offen.

