Kestert. Körperverletzung, Terror, Folter – viele Anwohner der international wichtigen Güterzugstrecke zwischen Wiesbaden und Koblenz finden deutliche Worte. Doch seit einem Felssturz vor rund sieben Wochen erleben sie relativ viel Ruhe. Nur noch regionale Züge für Fahrgäste fahren auf Teilen der rechtsrheinischen Strecke. An diesem Samstag soll die Trasse vorerst eingleisig wieder durchgehend geöffnet werden, auch für Güterzüge.

Laut der Deutschen Bahn ist die Hangsicherung nach dem Felsrutsch im März bei Kestert nahe dem weltberühmten Loreley-Felsen im Zeitplan. Die rechtsrheinischen Gleise sind nach Angaben der Bahn Teil von Europas meistbefahrener Güterzugstrecke zwischen Genua und Rotterdam.

Bahn verweist auf Lärmschutz

Seit März blockiert ein Felsrutsch Gleise im Oberen Mittelrheintal. © dpa

„Bei geöffnetem Fenster in Ruhe schlafen zu können, ist wie ein Märchen“, urteilt Paul Hesse in Braubach bei Koblenz. Das Bürgernetzwerk Pro Rheintal hat Stimmen von Anwohnern gesammelt. Sie sollen zusammen mit Auswertungen von rund 2000 Fragebögen sowie Forderungen zum Krach im Mittelrheintal in diesem Sommer als „Bahnlärm-Buch“ veröffentlicht werden.

Auch Elly Emschermann in Kamp-Bornhofen empfindet es „besonders nachts als sehr wohltuend, dass keine Güterzüge fahren, und wir schlafen wesentlich besser“. Seit vielen Jahren litten sie und ihr Mann unter „dem enormen Bahnlärm“ und Schlafstörungen. Arno Hilger in Oestrich-Winkel im Rheingau bezeichnet es als „einfach himmlisch, wenn man nachts wieder ruhig schlafen kann“. Das sei fast wie „Urlaub auf dem Land“. Im selben hessischen Städtchen spricht Hotelier Wilfried Vahle von einem kleinen Wunder: „Von mir aus können die in Kestert noch jahrelang buddeln.“

Am 15. März sind dort tonnenschwere Schieferplatten von einem Steilhang Richtung Schienen gekracht – 13 000 bis 16 000 Kubikmeter nach Schätzung der Bahn. Verletzte hat es nicht gegeben. Seitdem sichert die Deutsche Bahn den Hang im Welterbe Oberes Mittelrheintal mit großem Aufwand. Dazu zählen Sprengungen von gelockertem Gestein, ein neuer Schutzwall und an 620 Felsankern befestigte Hangnetze. Die meisten Güterzüge werden derzeit linksrheinisch umgeleitet. Dort fahren sonst überwiegend nur weniger laute Personenzüge.

Also sieben Wochen lang noch mehr Krach am linken Flussufer im schalltrichterartigen und sonst so romantischen Oberen Mittelrheintal mit historischen Fachwerkhäusern, steilen Weinbergen und der wohl höchsten Burgendichte der Welt. Nicole Wöllner wohnt in Koblenz-Stolzenfels nur zehn Meter von den linksrheinischen Gleisen entfernt: „Mal abgesehen davon, dass wir ewig vor dem Bahnübergang stehen, bis wir zu unserem Haus gelangen, sowie dem ohrenbetäubenden Lärm, sind am unerträglichsten die Erschütterungen geworden.“ Wöllner betont: „Es ist wie 100 Mal am Tag ein Erdbeben zu haben.“

Ingelore Becker im linksrheinischen Oberwesel klagt über Risse in zwei Scheiben ihres Wintergartens und in ihrem Haus. Sie fragt, was Umrüstungen sehr lauter Waggons nützten, wenn diese immer nur einen Teil eines Güterzugs ausmachten. Teresa Arnold-Swiderski im linksrheinischen St. Goar-Fellen empfiehlt den Bahnverantwortlichen, hier selbst ein paar Nächte zu verbringen. „Es könnte hier so schön sein. Leider sind wir gezwungen, das Haus wieder zu verkaufen. Hier kann man nicht leben.“ Karin Wintermantel im rechtsrheinischen Geisenheim fordert: „Die Bahn, und hier die Bundesregierung, sollte verklagt werden, weil sie mich so nicht schützt. Denn sie foltert die Menschen jede Nacht.“

Die Deutsche Bahn verweist auf Schallschutzwände sowie die Umrüstung auf leisere Waggons: Dabei sind Bremssohlen aus Verbundstoff eingebaut worden, bei dem die Laufflächen der Räder nicht wie bei alten Bremsklötzen aus Grauguss aufgeraut werden. Glatte Räder auf glatten Schienen rollen leiser. Besonders laute Güterwaggons sind inzwischen verboten. Kritiker monieren, nicht alle ausländische Bahnunternehmen hätten hier rechtzeitig auf Flüsterbremsen umgerüstet. lhe