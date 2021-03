Frankfurt. Erneut haben Unbekannte das Griechische Generalkonsulat in Frankfurt mit Farbbeuteln beworfen. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag ereignete sich der Vorfall bereits am Mittwoch. Durch die Farbe entstanden mehrere rund 30 Zentimeter große Flecken an der Hauswand. In den vergangenen Tagen war das Gebäude bereits mehrfach von Unbekannten mit Farbe beworfen worden.

Ob es einen Zusammenhang zu den Protesten in Griechenland wegen der Verlegung des Linksterroristen Dimitris Koufodinas gibt, war zunächst unklar. Der heute 63-Jährige war 2003 als einer der Mörder der extremistischen Untergrundorganisation „17. November“ zu elf Mal lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Nach Angaben einer Sprecherin werde in alle Richtungen ermittelt. lhe