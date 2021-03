Wiesbaden. Mehr als ein Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau haben die Parlamentarier im hessischen Landtag über mögliche Konsequenzen debattiert. Abgeordnete sowohl der Regierungsfraktionen als auch der Opposition machten sich für eine weitere Aufklärung der Tatumstände und mehr Prävention gegen rassistischen Terror stark. Offen blieb zunächst die Frage, mit welchen Gremien konkret beispielsweise geklärt werden soll, warum der Polizeinotruf in der Tatnacht überlastet war oder warum Tobias R. eine Waffenerlaubnis hatte.

Der 43-jährige Deutsche hatte am Abend des 19. Februar 2020 neun Menschen mit ausländischen Wurzeln an mehreren Orten in der Stadt im Rhein-Main-Gebiet erschossen, bevor er mutmaßlich seine Mutter tötete und anschließend sich selbst. „Ohne eine umfassende Aufklärung und Transparenz kann kein verloren gegangenes Vertrauen zurückgewonnen werden“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser. Sie warb für ein 15-Punkte-Papier gegen rechtsextreme Gewalt. Die Sozialdemokraten wollen unter anderem bereits in der Kita mit der Demokratieerziehung beginnen, einen Lehrstuhl gegen Rassismus einrichten und Aussteigerprogramme für Rechtsextreme weiter ausbauen.

Der CDU-Innenexperte Christian Heinz sagte zu, die Tat weiter aufzuklären. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Mathias Wagner erklärte: „Wir sind den Opferfamilien auch verpflichtet, ihre Fragen zur Tatnacht und den Umständen der Tat zu bearbeiten.“ Der FDP-Fraktionsvorsitzende René Rock erneuerte die Forderung der Liberalen nach einer Enquete-Kommission zur Extremismusbekämpfung und Demokratiebestärkung. Der AfD-Fraktionsvorsitzenden Robert Lambrou bezeichnete die von der SPD-Fraktion vorgeschlagenen Maßnahmen als „viel zu einseitig und vollkommen maßlos“. lhe