Expressurteile vor Gericht - Erkenntnisse aus Mannheimer Modellprojekt sollen landesweit umgesetzt werden

Stuttgart. Ladendiebe oder Randalierer finden sich zum Teil nur wenige Stunden nach der Tat vor einem Richter wieder. In beschleunigten Verfahren, folgt die Strafe möglichst auf dem Fuß. Das Expressurteil, welches bislang in Modellprojekten wie in Mannheim ausprobiert wurde, soll bald auch landesweit möglich sein.

Sogenannte beschleunigte Verfahren sollen nach dem Willen der neuen Justizministerin Marion Gentges (CDU) über kurz oder lang im ganzen Land genutzt werden, um Gerichtsprozesse zügiger abschließen zu können. "Ich möchte, dass wir die Erkenntnisse aus den Modellprojekten nutzen und weitere Standorte im Land finden", sagte Gentges der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist unser Ziel, das an alle geeigneten Gerichte zu bringen."

Bei vergleichsweise geringen Vergehen können vor allem Kleinkriminelle in Baden-Württemberg innerhalb von nur 24 Stunden vor einem Richter landen. In einem Modellprojekt in Freiburg, Stuttgart und Mannheim sind seit dem vergangenen Juli bereits mehr als 180 Expressurteile (Stichtag: 15. Februar 2021) gesprochen worden. Mit den Urteilen - einige davon fallen am selben oder teils dem nächsten Tag - will die Justiz vor allem den zeitraubenden und kostspieligen Ablauf vergangener Zeiten bei kleineren Delikten