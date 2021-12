Expertengremium soll Landesregierung beim Klimaschutz beraten

Baden-Württemberg. Die Landesregierung lässt sich künftig bei Fragen zum Klimaschutz von einem neuen Expertengremium beraten. Sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler will das Kabinett am Dienstag benennen, die als Beratungsgremium vor allem beim Monitoring der bisherigen Klimaschutzmaßnahmen mitwirken sollen. Ziel sei es, auch mit Hilfe der Experten die wichtigen Schritte zu tun, um Baden-Württemberg bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu machen, hieß es vorab.

Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne) wird den Kreis der Fachleute am Dienstag (12.00 Uhr) benennen. Sie will dann auch erste Vorschläge vorlegen, wie die Wind- und die Solarkraft in Baden-Württemberg verstärkt und die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden können.

Der Bau von Windrädern in Baden-Württemberg war zuletzt eingebrochen. Die Genehmigungsverfahren sind lang, der Protest ist laut. Ende 2020 waren im Südwesten nur 731 Anlagen in Betrieb, das sind gerade einmal zwölf mehr als im Jahr zuvor. Zum Vergleich: In Niedersachsen stehen mehr als 6350 Windräder. Derzeit dauert es im Südwesten zwischen sechs und sieben Jahren bis ein Windpark steht.