Europa-Park und Nord Stream 2 stoppen Zusammenarbeit

Rust/Stuttgart. Die Betreiber des Europa-Parks setzen die Zusammenarbeit mit einem ihrer größten Sponsoren aus: der Projektgesellschaft Nord Stream 2, die für die Planung und Umsetzung der Ostseepipeline von Russland nach Deutschland gegründet wurde. Die Firma mit Sitz in der Schweiz gehört dem russischen Gazprom-Konzern, der den Europa-Park bereits seit dem Jahr 2009 als einer der größten Sponsoren unterstützt.

Gazprom und später Nord Stream 2 sponserten die Achterbahn Blue Fire. In deren Eingangshalle und im Wartebereich wurde bisher die Ostseepipeline vorgestellt, unter anderem in Form einer Unterwasser-Reise von Russland nach Deutschland. Darüber hinaus sponserte das Unternehmen den nach ihm benannten Nord Stream 2 Dome, in dem es unter anderem auch ein Café gibt.

Eine Sprecherin des Europa-Parks begründet die Aussetzung der Zusammenarbeit gegenüber dieser Zeitung mit der aktuellen Situation – gemeint ist der russische Angriff auf die Ukraine.

In diesem Krieg spielt die Abhängigkeit des Westens vom Erdgas des ehemaligen Staatskonzerns Gazprom eine große Rolle. Die Zertifizierung der Pipeline Nord Stream 2 wurde in diesem Zusammenhang als Sanktion für den Angriff Russlands von der deutschen Bundesregierung bereits ausgesetzt.

Unterstützung der Ministerin

Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut teilte mit, sie unterstütze „alle erdenklichen Anstrengungen der Bundesregierung, die unternommen werden und zweifelsohne noch unternommen werden müssen, um zu einer Befriedung der derzeitigen Situation zu kommen“. Diese Krise wirke sich natürlich auch auf die wirtschaftlichen Beziehungen aus. Allerdings sei die Wirtschaft im Südwesten international sehr breit aufgestellt – wichtigster Partner blieben die USA.

Von den Sanktionen der USA wegen des Russland-Ukraine-Krieges ist unter anderem ein Deutscher betroffen, und auch bei ihm spielt Nord Stream die zentrale Rolle: der in Staufen (Breisgau-Hochschwarzwald) lebende Matthias Warnig (66). Wie genau die Sanktionen aussehen – ob Reisebeschränkungen oder finanzielle Strafmaßnahmen – war am Donnerstag noch unklar. Wer aber ist Matthias Warnig, der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Nord Stream 2 AG?

Der in der Niederlausitz geborene Warnig war einst als Agent beim Ministerium für Staatssicherheit der DDR tätig. Unter dem Decknamen „Arthur“ spionierte er in der DDR-Handelsmission in Düsseldorf, seiner späteren West-Laufbahn schadete dies aber nicht. Bei den Verhandlungen über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen DDR und BRD war er dabei. In der Folge gab es ein Stellenangebot der Dresdner Bank, für die Warnig in Sankt Petersburg tätig war. Diese Adelung durch den Westen ebnete seine wirtschaftliche Karriere, störte aber nicht seine Verbundenheit zu Russland.

Orden von Putin

Warnig und Präsident Wladimir Putin sollen sich im Januar 1989 beim 71. Jahrestag der Gründung der sowjetischen und berüchtigten Geheimpolizei Tscheka begegnet sein. Eine Freundschaft entstand später, als sich Warnig für eine Operation der Frau von Putin, Ljudmila Alexandrowa, in Deutschland eingesetzt haben soll. Jedenfalls ist dem in zweiter Ehe mit einer Russin verheirateten Warnig im Jahr 2012 von Putin der „Russische Orden der Ehre“ verliehen worden.

Warnig sitzt seit Jahren im Aufsichtsrat russischer Banken, beim Energieversorger Rosneft und der Gesellschaft Transneft.