Es müssen nicht immer Rosen sein

Stuttgart. In Caroline Wolfs kleinem Geschäft in Bad Boll riecht es wie in einem Blumenladen. Und das, obwohl sie im Februar keine einzige frische Blume verkauft. Dafür hängen getrocknete Blumen, Gräser und Kräuter büschelweise von den Wänden und liegen in Kisten entlang der Fensterfront. Auf dem Tisch liegt ein Gesteck aus Moos, Efeu und getrockneten Samenständen für eine Beerdigung.

Wenn im Februar Valentinstag ist, haben Rosen eigentlich keine Saison.

Verlässt man das Werkstatthaus und folgt dem unbefahrenen Gleis, das wenige Meter von ihrem Haus entfernt verläuft, stößt man auf ein 1300 Quadratmeter großes Stück Land. Jetzt wächst in den kleinen Beeten noch nichts, die trockenen Stauden stehen noch als Behausung für die Insekten. Im Sommer sammeln hier junge Frauen und Kinder Blüten für Haarkränze und Naturwebrahmen. Die Workshops sind für Caroline Wolf eine Möglichkeit, ohne den erhobenen Zeigefinger über nachhaltigen Schnittblumenanbau aufzuklären. „Wenn hier zwei rausgehen und ein Umdenken stattgefunden hat, ist das schon super“, sagt Wolf. Seit 2020 ist die gelernte Schauwerbegestalterin Mitglied der Slowflower-Bewegung. Dahinter steckt ein Verein, der sich für Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit im Schnittblumenanbau einsetzt. In Baden-Württemberg gibt es bislang 17 Mitglieder, in Deutschland, der Schweiz und Österreich sind es insgesamt mehr als 200. Wirtschaften im Kreislauf, keine Pestizide, ausschließlich organisches Düngematerial, nachhaltig produziertes Saatgut, kein Einmalplastik, keine Steckmasse: Die Mitglieder reagieren mit ihren Leitlinien auf Produktionsbedingungen, die vielen Menschen nicht bewusst sind.

Problematische Massenware

Schnittblumen sind zur Massenware geworden, die meist einen weiten Weg hinter sich hat, unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen angebaut und mit Pestiziden behandelt wird. Zu den wichtigsten Exporteuren gehören laut Öko-fair, einem Informationsangebot der Verbraucher Initiative e.V., Ecuador und Kenia. Die meisten der in Deutschland verkauften Blumen kommen aus den Niederlanden. Aber auch das Nachbarland bezieht die Ware teilweise aus Afrika und Lateinamerika.

Das Problem sind nicht nur die weiten Transportwege, sondern auch die niedrigen Löhne und der hohe Einsatz von giftigen Pflanzenschutzmitteln, vor denen die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht geschützt sind. „Öko-Test“ hat die Sträuße verschiedener Anbieter getestet. Ergebnis: Kein einziger Strauß wurde nicht mit Pestiziden behandelt, jeder dritte Strauß war mit einer zweistelligen Zahl an Spritzmitteln besprüht. Einige der Spritzgifte sind in Europa nicht zugelassen und wurden von „Öko-Test“ als gesundheitlich bedenklich eingeordnet.

Die Slowflower-Bewegung will dagegen dem Rhythmus der Natur folgen: „Wir möchten Blumen und die Menschen, die mit ihnen arbeiten, wieder wahrnehmen und wertschätzen“, heißt es auf der Webseite des Vereins. Über 90 Prozent der Schnittblumen kämen aus dem Ausland, den Grund dafür sieht Slowflower e.V. in dem verschärften Preisdruck. Zehn Rosen für 2,99 Euro bei Aldi – haben sich die Menschen an die günstigen Preise gewöhnt? Caroline Wolf erzählt, es sei teils schwierig, den Menschen zu erklären, warum es bei ihr etwas teurer sei. Der Grund sei der Mehraufwand.

Sei es Slow Food, Slow Fashion oder Slow Tourism: Der Trend geht überall zu mehr Nachhaltigkeit und mehr Achtsamkeit, ob beim Essen, bei der Mode oder beim Tourismus. Warum lässt sich dieses Umdenken nicht auch beim Kauf von Blumen beobachten? Caroline Wolf glaubt, es liege auch daran, dass man Blumen nicht isst. „Es geht meistens darum, was tu’ ich meinem Körper an und nicht, was tu’ ich meiner Umwelt an.“ Sobald es in ihrem Garten wieder blüht, werden die ersten telefonischen Bestellungen eingehen. Caroline Wolf erntet die Blumen dann frisch, damit sie abends keine wegschmeißen muss.

Wer trotzdem gerne Blumen verschenken möchte, dem empfiehlt Caroline Wolf, auf Regionalität und Saisonalität zu achten. Auf Wochenmärkten würden häufig Blumen aus der Region verkauft. Man müsse auch lernen, zu verzichten. Die beliebteste Blume der Deutschen, die Rose, wird dann ohne konkreten Anlass im Sommer statt am 14. Februar verschenkt. Eine nachhaltigere Alternative sind blühende Topfpflanzen oder Biosamen zum Selbstaussäen. Soll es partout ein Strauß sein, weist das Fairtrade-Siegel auf strengere Umweltkriterien und höhere Arbeitssicherheit hin.