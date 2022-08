Wiesbaden. Dass die Lage mit den explodierenden Gaspreisen und der voraussichtlich lückenhaften Energieversorgung im Winter ernst wird, hat auch der sogenannte Gasgipfel beim hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden bestätigt. Immerhin waren sich die etwa 30 Teilnehmer aus Landesregierung, Wirtschaft, Gewerkschaften und Sozialverbänden aber auch einig: „Es gibt keinen Grund zur Panik.“ Schließlich wollen sich die sehr unterschiedlichen Interessenvertreter bemühen, die Krise gemeinsam zu lösen.

Konkrete Beschlüsse fasste die Runde in der Staatskanzlei nicht, aber der Wille, bei der Bewältigung der Probleme an einem Strang zu ziehen, war da. Sowohl Rhein als auch der grüne Staatssekretär Philipp Nimmermann, der bei dem Gipfel seinen in Urlaub befindlichen Minister Tarek Al-Wazir vertrat, waren sich in dieser Einschätzung nach dem gut drei Stunden dauernden Gespräch einig. In einem politischen Streitthema, nämlich der weiteren Nutzung der Atomenergie zur Überbrückung der Energie-Engpässe, ließen sie dagegen durchaus Unterschiede erkennen.

CDU-Mann Rhein pochte klar auf ein Abrücken von dem zum Jahresende geplanten Abschalten der restlichen drei Atomkraftwerke in Deutschland. Jetzt sei nicht die Zeit für ideologische Debatten, sondern für „360 Grad Energieoffenheit“, betonte der Regierungschef. Keine Option dürfe ausgeschlossen werden. Der Grünen-Politiker Nimmermann verfocht keineswegs das glatte Gegenteil und zeigte sich für einen Streckbetrieb der Kernkraftwerke für drei bis vier Monate mit den vorhanden Brennstäben offen, sofern der gerade laufende Stresstest dessen Erforderlichkeit und Machbarkeit bestätige.

Die Grenze ist für den Staatssekretär aber erreicht, wenn es um ein mittelfristiges Weiterlaufen der Atommeiler mit neuen Brennstäben geht. Das würde die nach wie vor ungelöste Frage des Atommülls und seiner Lagerung aufwerfen, warnte Nimmermann. Der Ministerpräsident spielte die Unterschiede herunter und wollte keinen Widerspruch in den Äußerungen sehen. Ein Zurück zur Atomkraft wolle auch er nicht, und die Frage des übergangsweisen Weiterlaufens der drei Meiler sei auch ein eher „kleines Kästchen“ und nicht die zentrale Frage, die sich jetzt stelle, erklärte Rhein.

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, die an dem Gipfel teilnahm, stützte die Sichtweise der CDU zu diesem Thema und plädierte offen für einen längerfristigen Weiterbetrieb der Meiler. Verstromung von Gas dürfe es jedenfalls nicht mehr geben, sagte die Professorin von der Universität Erlangen-Nürnberg. Und sie plädierte unumwunden für möglichst schnelle und spürbare Preiserhöhungen als wirksamstes Mittel zu dem, was jetzt am dringendsten notwendig sei: das Einsparen von Gas. Dieses Ziel werde wohl kaum erreicht, wenn die Verbraucher erst im nächsten Frühjahr nach der Abrechnung des Endverbrauchs im Winter zur Kasse gebeten werden. Indes müssten soziale Härten abgefedert werden, räumte sie ein.

Auch Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, nahm an dem hessischen Gipfeltreffen teil und unterstrich seinerseits die dringende Notwendigkeit des Einsparens von Energie und vor allem Gas. Rühmte Rhein noch das Programm für die Landesverwaltung mit dem Ziel, 15 Prozent einzusparen, propagierte er erneut, es müssten mindestens 20 Prozent weniger Gas sein. Nicht nur wegen der schon jetzt um 80 Prozent reduzierten Gasliefermenge über die Leitung Nord Stream I aus Russland bleibe die Situation angespannt.

„In den kommenden beiden Wintern können wir eine Gasnotlage nur vermeiden, wenn wir deutlich mehr Gas einsparen, genügend Gas einspeichern und zusätzliche Gaslieferungen erhalten“, hob Müller hervor. Die Bundesnetzagentur wolle eine Gasmangellage auf jeden Fall vermeiden. Immerhin seien die Gasspeicher derzeit zu 72 Prozent gefüllt und das Ziel von 75 Prozent bis 1. September erreichbar. Rhein forderte die Bundesregierung auf, einen Energiesparpakt aus Bund, Ländern und Kommunen in Gang zu setzen. Vor Einführung der Gasumlage am 1. Oktober müsse sie ein Gesamtkonzept vorlegen. Auch er plädierte für gezieltere Entlastungen niedriger und mittlerer Einkommen.