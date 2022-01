Erwartungen ans „Tiny House“

Stuttgart. Kein Ministerium muss sich so bewähren wie das von Nicole Razavi (CDU). Ihr Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen (MLW) wurde im Mai bei der Regierungsbildung neu geschaffen, um die Wohnungsnot zu lindern und den Landesentwicklungsplan neu aufzulegen. Seither wird das Haus erwartungsvoll beäugt.

Förderung aufgestockt In diesem Jahr stehen im Landeshaushalt 377 Millionen Euro für das Landeswohnraumförderprogramm „Wohnungsbau BW 2022“ bereit – nach rund 250 Millionen Euro 2021. 214 Millionen sind zur Förderung von Mietwohnraum vorgesehen. Damit werde laut Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz den steigenden Baukosten Rechnung getragen. Die SPD rechnet in Baden-Württemberg sogar mit 40 000 sozial geförderten Wohnungen im Jahr – gefördert würden aber nur 10 000. ral

Die FDP findet es gänzlich überflüssig und belächelt es als „Tiny House“. Auch die SPD ist skeptisch. Der Liberale Erik Schweickert forderte bei den Haushaltsberatungen rundweg die Reintegration in das Wirtschaftsministerium. Die Grünen entgegnen, immerhin habe die neue Bundesregierung sich an dem Vorbild orientiert und ebenfalls ein eigenes Wohnungsministerium eingerichtet. Razavi ficht das nicht an, sie sieht ihr Haus als „echtes Zukunftsministerium“.

Der FDP geht alles zu langsam. Beim Landesentwicklungsplan habe sich gar nichts getan, klagen die Liberalen. Die SPD vermisst klare Zielsetzungen. Dem schließt sich der Deutsche Mieterbund an. Sein baden-württembergischer Vertreter Rolf Gaßmann ist „einfach nur enttäuscht“, und das hat er Ministerin Razavi in einem Brief auch klar und deutlich geschrieben. Bisher seien „keinerlei Impulse zur Verbesserung der Wohnungssituation von dem neuen Ministerium ausgegangen“. Die Lage habe sich vielmehr verschärft.

„Das Bauen insgesamt geht zu langsam.“ Er beklagt, Razavi habe bisher keine Anstalten gemacht, das Baulandmobilisierungsgesetz des Bundes in Baden-Württemberg umzusetzen. Das nennt er „nicht akzeptabel“.

Schließlich fehle es vor allem an Flächen. Allein in Baden-Württemberg müssten 15 000 Sozialwohnungen im Jahr gebaut werden. „Ohne mehr Mittel wird dieses Ziel nicht zu erreichen sein“, konstatiert Gaßmann. Doch da kann Razavi einen Erfolg vermelden. Das Programm zur Wohnraumförderung erreicht im Jahr 2022 einen „Rekordstand“, frohlockt die Ministerin. Von bisher 250 Millionen wird es auf 377 Millionen Euro aufgestockt. Weiteres „frisches Geld“, nämlich 50 Millionen, kann Razavi für „neues Wohnen“, etwa für Wohnungen mit variablen Grundrissen und für neue Wohnformen ausgeben.

Strategische Planung verlangt

Das sei „ein Schritt in die richtige Richtung“, dennoch bleiben für Gaßmann Wünsche offen. Er erwartet jetzt zügig eine strategische Planung, wie man zu mehr sozialem Wohnungsbau komme. „Die Ministerin soll Zielsetzungen nennen, ob auch sie 15 000 Sozialwohnungen im Jahr für sinnvoll hält.“ Er betont: „Spätestens Anfang des Jahres müssen die Bürger sehen, wie die Landesregierung dem Wohnungsmangel und den explodierenden Mieten begegnen will.“ Nachsichtiger zeigt sich der Hausbesitzerverband Haus und Grund. Sein Präsident Kai Warnecke sieht das Ministerium jetzt noch in der Findungsphase, „aber 2022 muss noch einiges kommen“. Warnecke formuliert klare Erwartungen. „Wir müssen das Wohnen insgesamt bezahlbar machen. Der Staat darf durch hohe Auflagen nicht weiterhin der größte Preistreiber beim Bauen sein.“

Konkret erwartet er, dass die Flächennutzungspläne in Bebauungspläne umgesetzt werden und dass das Bauen entbürokratisiert wird. Warnecke hält es beispielsweise für wenig sinnvoll, dass zu jedem Mehrfamilienhaus ein Spielplatz gebaut werden muss. „Das ist meist ein Sandkasten mit Rutsche, der später zum Hundeklo verkommt.“ Er schlägt vor, mehrere Gebäude zusammenzufassen und einen attraktiven Abenteuerspielplatz zu bauen. „Man muss auch Kreativität zulassen.“ Dazu müsse aber das Baugesetzbuch und die Landesbauordnung „mal durchgepflügt werden“.

Die Ministerin und ihre grüne Staatssekretärin Andrea Lindlohr hält er als Personen für „durchsetzungsfähig genug, sich zu behaupten“. Das eigene Ministerium war ein Wunsch der Hausbesitzer. Das Land schiebe eine riesige Bugwelle an Wohnungsbedarf vor sich her. Warnecke spricht von 70 000 Wohnungen im Jahr. „Es ist richtig, dass sich jemand damit beschäftigt.“

Durchsetzungsfähigkeit werde nötig sein, meint auch Sebastian Ritter, der zuständige Dezernent beim Städtetag. Auch er wünscht, dass 2022 das Baurecht weiterentwickelt wird. „Wir müssen schneller und mit mehr Rechtssicherheit bauen.“ Möglicherweise müsse die Ministerin da auch mal jemandem auf die Füße treten. Razavi zeigt sich resolut: „Die Haltung ‚not in my backyard‘ (nicht vor meiner Haustür) muss aufhören“, sagt sie.

Der Städtetag hofft auf mehr Digitalisierung im Baurecht. „Das sollte das neue Ministerium unterstützen“, sagte Ritter. Er lobt die Zusammenarbeit: „Die Ministerin kommt aktiv auf uns zu. Wir versprechen uns neue Impulse.“ Auch der Gemeindetagspräsident Steffen Jäger sagte auf Anfrage, „wir arbeiten konstruktiv und vertrauensvoll mit dem Ministerium zusammen und konnten zu einigen Themen bereits in einen vertieften Austausch eintreten“.