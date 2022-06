Erster landesweiter "Tag der Artenvielfalt" im Südwesten

Stuttgart. Zum ersten Mal überhaupt gibt es an diesem Wochenende im Südwesten einen landesweiten "Tag der Artenvielfalt". Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg will damit die Schönheit und den Reichtum der Artenvielfalt vor der eigenen Haustür in den Fokus rücken. Exkursionen, Vorträge und Naturerlebnis-Aktionen sind für Samstag und Sonntag geplant.

Künftig sollten Menschen jedes Jahr Ende Juni in ganz Baden-Württemberg "die Faszination unserer vielfältigen Natur erleben können", teilte der Vorsitzende des Landesnaturschutzverbandes, Gerhard Bronner, mit.

Knapp 80 Veranstaltungen sind zum "Tag der Artenvielfalt" geplant, wie eine Sprecherin sagte. Die Bandbreite sei groß. So macht der Schwarzwaldverein Kenzingen im Kreis Emmendingen eine Theateraufführung zum Auerhuhn, eine Fledermausexkursion und verschiedene naturkundliche Spaziergänge. Die Naturfreunde Öhringen im Hohenlohekreis gehen zum Beispiel auf Insektenexpedition.

Während in Stuttgart zum "Tag der Artenvielfalt" keine einzige Aktion angemeldet wurde, finden in Freiburg und Umgebung immerhin vier Veranstaltungen statt. Spitzenreiter ist die Stadt Mannheim: Dort sind etwa 30 Veranstaltungen geplant, allerdings erst am 9. und 10. Juli. Die Quadratestadt lädt dann schon zu ihrem 14. "Tag der Artenvielfalt" ein.