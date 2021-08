Erste-Hilfe-Kurse geben Hundehaltern Sicherheit

Neu-Anspach. „Dann nehmt ihr das Thermometer und führt es tief in den After ein“: Tierärztin Anne Maron presst behelfsmäßig einen Kugelschreiber an das Hinterteil von Stoffhund „Bruno“. Die Übung soll den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern zeigen, wie sie die Körpertemperatur ihres Hundes messen, wenn es ihm nicht gut geht. In der Hundeschule von Chris Maron in Neu-Anspach im südhessischen Hochtaunuskreis steht heute Erste Hilfe für den Hund auf dem Kursprogramm. Eine Premiere, wie die Trainerin aus dem Team von TV-Hundeprofi Martin Rütter erzählt: „Wir wollten das schon länger machen, weil wir immer wieder von Kunden hören: ‘Hilfe, mein Hund hat sich verletzt und ich weiß nicht, was ich tun soll’.“

Notfall-ABC per App

Viele Besitzer geraten in Panik, wenn ihrem geliebten Vierbeiner etwas zustößt, weiß Tierärztin Anne und Tochter von Chris Maron, die den Kurs heute leitet. Das Problem: Die eigene Stimmung übertrage sich auf das Tier. Also gibt sie den rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im etwa einstündigen theoretischen Teil eine Check-up-Liste an die Hand: Frauchen und Herrchen sollten etwa die Mundschleimhaut untersuchen und daran den Zustand des Kreislaufs ablesen sowie am Hinterschenkel des Hundes den Puls fühlen.

Neben Hundeschulen bieten bundesweit auch Tierarztpraxen und Wohlfahrtsverbände Erste-Hilfe-Kurse für Hunde sowie Katzen an. Auch bei einigen Volkshochschulen stehen solche Kurse auf dem Programm. Neben diversen Ratgeber-Büchern gibt es inzwischen auch eine App, die Benutzerinnen und Benutzern über ein Notfall-ABC zeigt, wie sie handeln sollten. Eine integrierte Suche informiert über die nächstgelegene Tierarztpraxis. Internetanbieter wie „doguniversity.de“ und „tier-akademie.de“ locken mit Online-Erste-Hilfe-Kursen.

Nach dem Theorieteil soll die Gruppe um Tierärztin Anne Maron, Hundetrainerin Chris Maron und ihre vier Kolleginnen heute den Pfotenverband an drei „Patienten“ üben. Die Sache mit der Maulschlinge zum Schutz vor Bissen bleibt Stoffhund „Bruno“ vorbehalten. Das sei zu stressig für die echten Vierbeiner, erklärt Anne Maron, die früher in einer Kleintierarztpraxis in Fulda gearbeitet hat und heute in der tiermedizinischen Industrie forscht.

Mischling „Manni“, Schäferhund „Nox“ und Golden-Retriever-Dame „Lilly“ sind anfangs noch etwas skeptisch, nach ein paar Leckerlis aber kooperativ. „Mäuschen, Nase weg!“, flüstert Bianca Metz, die „Manni“ gerade behutsam die erste Verbandslage ums zitternde Pfötchen legt. „Ich hab seit Jahrzehnten einen Hund, aber noch nie einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht“, erzählt die 52-jährige Kursteilnehmerin aus Wehrheim. Eine lebensbedrohliche Situation mit ihrem Vierbeiner habe sie noch nicht erlebt, Schnittverletzungen und Bienenstiche dagegen schon häufiger. „Und dann stand ich immer da mit meinem Halbwissen und wusste nicht weiter“, sagt die Hundebesitzerin und befreit „Manni“ wieder von seinem Verband.

„Die Menschen fühlen sich nach dem Kurs sicherer und reagieren in Notsituationen vermutlich ruhiger“, weiß Anne Maron. Genau das sei das Ziel des Kurses, für den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute 50 und die jeweiligen Partner 25 Euro gezahlt haben. Denn im Ernstfall empfiehlt die Medizinerin aus Stuttgart immer den Gang zum Tierarzt.

Das sei je nach Wohnort aber gar nicht so einfach. Seit einiger Zeit würden viele Tierkliniken schließen, weil Personal fehle. Es gebe Ortschaften, die zwei Stunden von der nächsten Klinik entfernt seien. Je nach Notfall zählt jedoch auch beim Tier jede Sekunde. Umso wichtiger also, dass Hundehalter auf mögliche Notsituationen vorbereitet sind.

Klaus Groppe jedenfalls fühlt sich gut informiert, wie er sagt, während seine Frau Hund „Nox“ schein-verarztet. Das Paar aus Wölfersheim hat sich kürzlich einen jungen Jagdhund gekauft. Am meisten Angst habe er vor „dummen Haltern, die ihren Hund nicht im Griff haben“, sagt der 53-jährige Groppe. „Und vor dem Straßenverkehr natürlich.“

Konzentriert schaut auch Conny Brendel zu. Die 36-Jährige aus Bad Homburg kommt mit ihrem Welpen „Olli“ gerade von Hundefriseurin Franziska, die seit Kurzem auf dem Gelände der Hundeschule ihre Dienste anbietet. Kein großes Styling, „nur ein bisschen die Augen frei geschnitten und zwischen den Pfoten“, sagt Brendel.

„Vollwertiges Familienmitglied“

Als Krankenschwester fühlt sich die alleinerziehende Mutter in medizinischen Notfällen zwar nicht ganz hilflos. Einiges sei beim Hund aber doch anders als beim Menschen, sagt sie. Bei einer Wiederbelebung etwa muss die Kraft der Handstöße immer an die Größe des Hundes angepasst werden. Sonst kann man dem Tier sämtliche Rippen brechen, wie es im Handout steht, das Chris Maron allen Kursteilnehmenden zu Beginn ausgeteilt hat.

Die Vorstellung, dass „Olli“ etwas zustößt, sei für sie „Horror“, sagt Brendel: „Das ist nicht bloß ein Tier, das ist ein vollwertiges Familienmitglied.“ „Die Beziehung von Mensch und Hund hat sich total gewandelt“, berichtet auch Anne Maron. Früher sei der Hund bloß ein Tier gewesen, heute gehöre er zur Familie. epd