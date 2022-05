Erste Frau an der Spitze des Landtags

Wiesbaden. Mit dem Abschiedsbesuch von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bei den Grünen und der Nominierung der ersten Landtagspräsidentin in Hessens Geschichte hat am Dienstag die Woche des personellen Wechsels in der Landeshauptstadt Wiesbaden begonnen. Genau sieben Tage vor der geplanten Wahl des CDU-Politikers Boris Rhein zum neuen Ministerpräsidenten nominierten die Regierungsfraktionen CDU und Grüne seine 42 Jahre alte Parteifreundin Astrid Wallmann (Bild) als Nachfolgerin an der Spitze des Landesparlaments. Die bisherige stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende kündigte an, sie werde das Amt überparteilich wahrnehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© picture alliance/dpa

Bouffier wird am nächsten Dienstag wie angekündigt mit 70 Jahren vorzeitig als Ministerpräsident zurücktreten. Als Nachfolger ist der 50-jährige Rhein vorgesehen, der noch am selben Nachmittag vom Landtag gewählt werden soll. Obwohl CDU und Grüne im Landesparlament eine Mehrheit von nur einer Stimme gegenüber der Opposition aus SPD, AfD, FDP und Linke haben, zeigen sich beide Koalitionsparteien überzeugt, dass die Wahl des Frankfurter Christdemokraten gesichert ist. Rhein will am Montagnachmittag in der CDU-Fraktion seine neue Kabinettsliste präsentieren, der das Parlament nach der Wahl des neuen Ministerpräsidenten tags darauf ebenfalls noch zustimmen muss.

Spekulation um neue Minister

Es gilt als sicher, dass Rhein in der Ministerliste Veränderungen vornehmen wird, wenngleich die meisten Ressortchefs gut ein Jahr vor der Landtagswahl im Amt bleiben dürften. Als gefährdet gilt vor allem Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU), die zuletzt nach der Kritik des Landesrechnungshofs an zu schleppender und kostspieliger Einführung der elektronischen Akte in die Kritik geraten war. Dagegen kann als so gut wie sicher gelten, dass der zunächst auch als Wechselkandidat genannte Innenminister Peter Beuth (CDU) im Amt bleiben wird.

Als neuer Justizminister im Fall eines Ausscheidens von Kühne-Hörmann werden der amtierende Kultusminister Alexander Lorz oder der Europaabgeordnete Sven Simon (beide CDU) genannt, der als Ersatzkandidat zugleich Bouffiers Gießener Landtagsmandat übernehmen könnte, das der scheidende Ministerpräsident ebenfalls niederlegen will. Klar ist nur, dass die Grünen all ihre vier Minister – Tarek Al-Wazir (Wirtschaft), Priska Hinz (Umwelt), Angela Dorn (Wissenschaft) und Kai Klose (Soziales) – behalten wollen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bouffier wird am Montag mit einer musikalischen Ehrung der Bundeswehr im Schloss Biebrich feierlich verabschiedet. Zu den 600 geladenen Gästen gehören Ex-Bundespräsident Christian Wulff in Vertretung des amtierenden Staatsoberhaupts, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), der nordrhein-westfälische Regierungschef und amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Hendrik Wüst (CDU) sowie der amtierende Bundesratspräsident und thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

Von Sinatra bis Rodgau Monotones

Nach einem Defilee mit dem scheidenden Regierungschef und seiner Frau Ursula und den darauffolgenden Reden von Bouffier selbst sowie von Wüst und Ramelow beginnt um 21.40 Uhr mit dem Einzug der Bundeswehr die Serenade des Heeresmusikkorps Kassel. Dafür hat sich Bouffier ausgewählt das Volkslied „Die Gedanken sind frei“, den Whitney-Houston-Song „One Moment in Time“ sowie das Lied „I did it my way“ von Frank Sinatra. Hinzu kommen – ohne sein Zutun – etwa der „Hessische Fahnenmarsch“ oder ein Medley hessischer Musiker von Bill Ramsey bis Rodgau Monotones.

Bei seinem Ausscheiden wird Bouffier als dienstältester Ministerpräsident in Deutschland gut zwölf Jahre im Amt gewesen sein. Die Zeit der von ihm 2014 begründeten schwarz-grünen Koalition seien „sehr gute Jahre gewesen“, sagte er nach seiner Verabschiedung durch die Grünen-Fraktion am Mittag. Er sehe eine stabile Basis für das Bündnis auch in der Zukunft und sei sicher, dass die Wahl Rheins zu seinem Nachfolger klappen werde.

Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner und Bouffiers Stellvertreter Al-Wazir lobten ihn als verlässlichen Partner und bedankten sich für die Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit. Dass CDU und Grüne einmal eine Koalition bilden würden, hätte er sich nie träumen lassen, als er 1995 in den Landtag gewählt wurde, sagte Al-Wazir. Wagner nannte als Bouffiers größtes Verdienst, dass sich zwei so unterschiedliche Parteien zu einem Regierungsbündnis zusammengefunden haben. (BILD: dpa)

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3