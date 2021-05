Erste Erleichterungen greifen in hessischen Kommunen

Wiesbaden. In fünf hessischen Landkreisen und der Stadt Darmstadt sind seit am Montag die Corona-Beschränkungen gelockert. So dürfen etwa Cafés und Restaurants ihre Außenbereiche unter Auflagen wieder öffnen. Gäste müssen einen negativen Corona-Test oder einen Nachweis über einen vollständigen Impfschutz vorlegen.

In den Kreisen Rheingau-Taunus, Darmstadt-Dieburg, Hochtaunus, Vogelsberg und Wetterau sowie in Darmstadt greift die Bundes-Notbremse nach einer Auflistung des Landes Hessen nicht mehr, weil die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen über mehrere Tage hinweg unter dem Wert von 100 gelegen hat. Damit gelten unter anderem auch keine nächtlichen Ausgangsbeschränkungen mehr.

Zwei-Stufen-Plan

Schüler erhalten Impfangebot Hessen möchte noch vor den Sommerferien damit beginnen, Schülerinnen und Schülern ab dem 12. Lebensjahr ein Impfangebot zu unterbreiten. Diese Gruppe umfasst nach Angaben der Landesregierung an den allgemeinbildenden sowie den beruflichen Schulen rund 500 000 Jugendliche. Laut Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sind die Erstimpfungen der Schüler ab 28. Juni bis zum Beginn der Sommerferien am 19. Juli. Dafür könnten sie sich in den Impfzentren registrieren. lhe

Bei zu kühlen Temperaturen für die Jahreszeit nutzen gleich auch die Ersten in der Darmstädter Innenstadt das Angebot und tranken Kaffee oder Tee. Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) sprach von ersehnten Erleichterungen. „Dies ist mit großer Disziplin erreicht worden – eine Disziplin, die auch weiterhin nötig ist. Denn die Erleichterungen sind mit Regeln verbunden. Nur wenn wir sie einhalten, kann sich die gegenwärtig positive Entwicklung verstetigen.“

Das Land Hessen hat einen Zwei-Stufen-Plan für Lockerungen beschlossen. Zunächst gilt Stufe 1, bei der etwa die Schulklassen 1 bis 6 sowie Abschlussklassen wieder in Präsenz unterrichtet werden können. Für die Klassen 7 bis 11 ist Wechselunterricht vorgesehen. In den Kitas beginnt der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Zoos und Museen dürfen unter Auflagen wieder öffnen, auch Tourismus ist wieder unter bestimmten Bedingungen möglich. Fitnessstudios können nach vorheriger Anmeldung und Negativ-Test besucht werden. Hierfür können nach Angaben des Sozialministeriums auch die zugelassenen Selbsttests aus Supermärkten oder Drogerien benutzt werden, wenn sie vor Ort und unter Aufsicht von Verantwortlichen stattfinden.

Die zweite Stufe sieht weitere Lockerungen vor. Voraussetzung ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz an 14 Tagen in Folge unter 100 oder an fünf aufeinanderfolgende Tage unter 50 liegt. Dann wird beispielsweise für Gäste in Außenbereichen der Gastronomie nur noch ein Test empfohlen, er ist aber nicht mehr verpflichtend. Außerdem dürfen Gaststätten auch innen wieder aufmachen, für den Innenbereich gilt aber weiterhin eine Testpflicht. Auch Schwimmbäder können dann wieder öffnen, Mannschaftssport ist wieder unter Auflagen möglich.

Ab Juni Registrierung für alle

Laut dem Robert Koch-Institut lagen in Hessen am Montag noch zehn Kommunen bei der Sieben-Tage-Inzidenz über dem Wert von 100, bei dem weiterhin die Bundes-Notbremse mit strengeren Regeln gilt. Nach der Auflistung des Landes Hessen gelten derzeit aber noch für 20 Kreise und kreisfreie Städte keine Lockerungen nach dem Zwei-Stufen-Plan, weil die Bedingungen noch nicht erfüllt sind.

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) kündigte an, dass das Land von Juni an die Registrierung für alle Bürger öffnen will – unabhängig von der Priorisierungsgruppe. Bei der Terminvergabe würden allerdings zunächst noch solche Menschen bevorzugt, die einer der priorisierten Gruppen 1 bis 3 angehören. Impfwillige aus den Priorisierungsgruppen 1 und 2 seien nahezu alle geimpft oder hätten zeitnah ihre Termine. Dies sind überwiegend Menschen im Alter von über 70 Jahren sowie Männer und Frauen aus medizinischen Berufsgruppen oder mit bestimmten Vorerkrankungen.

Vielerorts würden bereits zahlreiche Personen aus der Priorisierungsgruppe 3 geimpft, erläuterte Beuth. Solange Impfstoff noch ein knappes Gut sei, verteile das Land die Dosen so zügig und gerecht wie möglich. Dennoch werde es in den meisten Teilen Hessens voraussichtlich noch bis in den Juli hinein dauern, bis diese Gruppe größtenteils ihre Impftermine erhalten hat. In die Priorisierungsgruppe 3 fallen unter anderem Menschen im Alter von über 60 Jahren. lhe