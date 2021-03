Frankfurt. Nur mit negativem Testergebnis ins Lokal: Gleich mehrere hessische Kommunen wollen als Modellregion pragmatische Öffnungsmöglichkeiten für Handel, Gastronomie oder Veranstaltungen in der Pandemie erproben. Mehr als zehn Städte und Kreise haben beim Land Interesse bekundet und sich beworben. Man wolle mitmachen, „weil der Einzelhandel darniederliegt und wir ihn dringend wiederbeleben müssen“, sagte etwa Büdingens Bürgermeister Erich Spamer (Freie Wähler). „Wir erhoffen uns, dass Büdingen einkaufsmäßig wiederbelebt wird, dass der Einzelhandel wieder in Schwung kommt.“

Was in Tübingen erlaubt ist Erst zum Corona-Schnelltest, dann ins Theater oder ins Straßencafé: Bei einem negativen Schnelltestergebnis darf man in Tübingen mit „Tagesticket“ und ohne Termin einkaufen, in der Außengastronomie können bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen. Auch Museen, Kinos und andere Kultureinrichtungen dürfen Menschen empfangen. Kontrolliert wird von den Geschäften und Einrichtungen jeweils am Eingang – per QR-Code, der an den Teststationen vergeben wird. lhe

AdUnit urban-intext1

Bund und Länder hatten beschlossen, dass die Länder in ausgewählten Regionen unter bestimmten Bedingungen zeitlich befristete Modellprojekte starten können. Auch in Hessen soll erprobt werden, wie sich eine teilweise Öffnung des öffentlichen Lebens in Städten oder Regionen mit niedrigen Inzidenzen und verbunden mit einem Testkonzept auf Infektionszahlen auswirkt.

Vorbild ist die Stadt Tübingen in Baden-Württemberg mit ihrem Öffnungsmodell, zu dem tagesaktuelle Schnelltests gehören, die dann zum Beispiel für eine gewisse Zeit Shopping ermöglichen. Das Saarland plant ähnliches – sogar landesweit. Ob, wo und was in Hessen als Modellprojekt möglich ist, wollte das Land am Freitag mit den kommunalen Spitzenverbänden besprechen.

„Dringend Perspektiven bieten“

Die Bewerber-Kommunen haben verschiedene Ideen, mit denen sie Öffnungsschritte mitten in der Pandemie wagen wollen. Kern dabei: aktuelle Schnelltests. Auch das Wetterau-Städtchen Büdingen plant damit. Fällt der Test negativ aus, gibt es eine Bescheinigung, mit der dann in den folgenden 24 Stunden Einkaufen möglich ist. Vor Betreten der Läden soll auch noch - auf freiwilliger Basis – kontaktlos Fieber gemessen werden.

AdUnit urban-intext2

Man müsse „dringend Perspektiven bieten“, sagte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Hessens größte Stadt plant laut einer Mitteilung ein Modellprojekt „unter der Federführung des Gesundheitsamtes und mit wissenschaftlicher Begleitung in ausgewählten Kultur-, Veranstaltungs- und Gastronomiebetrieben in einem begrenzten Gebiet“. Kultur und Veranstaltungen könnten dort wieder stattfinden – „mit den üblichen derzeit geltenden Hygienestandards, mit negativen Schnelltests beim Eintritt und digitaler Kontaktpersonennachverfolgung“. Veranstaltungsbesucher sollen bei einem negativen Test eine Bescheinigung via QR-Code bekommen, die einen Tag gültig ist. Die Veranstalter kontrollieren die Einhaltung der Hygienestandards und Testergebnisse und melden die Besucher per App an, so die Idee.

Lob des Tübinger Modells

Auch in Bad Homburg stieß das Tübinger Modell „auf große Gegenliebe“, wie ein Sprecher sagte. Nicht alle Details seien in der Bewerbung schon ausgearbeitet, „das ist ja Neuland, das wir da betreten“, aber die Stadt wolle „so schnell wie möglich“ nach Ostern loslegen. Das Tübinger Modell habe zwei große Vorteile, sagte der Sprecher: Wenn man viel teste, finde man auch Infizierte ohne Symptome, damit schütze man die Bevölkerung. „Und es besteht die Chance, dass wir einen kleinen Schritt zurück ins normale Leben gehen können.“

AdUnit urban-intext3

Zu den weiteren Interessenten gehören unter anderem Alsfeld, der Vogelsbergkreis, die Landeshauptstadt Wiesbaden oder Ginsheim-Gustavsburg, Hanau, Bad Soden-Salmünster, Fulda und Bad Nauheim in der Wetterau. lhe