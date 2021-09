Ermittlungen nach Notlandung

Reinheim/Otzberg. Nach der Notlandung einer Propellermaschine in Südhessen wegen einer Kollision mit einem Modellflugzeug laufen Ermittlungen zur Ursache. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ist an der Untersuchung beteiligt, wie ein Sprecher der Behörde am Montag mitteilte. Am Samstagnachmittag war eine einmotorige Propellermaschine mit einem Segelflugzeug im Schlepptau nahe Otzberg im Landkreis Darmstadt-Dieburg mit einem Modellflugzeug zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das linke Leitwerk der Propellermaschine wurde beim Zusammenstoß teils abgerissen. Der 56-jährige Pilot hatte das Segelflugzeug ausgeklinkt und war dann auf dem Flugplatz in Reinheim notgelandet. Der Segelflieger, in dem ein 42-jähriger Pilot und ein zehnjähriges Kind saßen, landete demnach ebenfalls sicher.

Ein 55-jähriger Mann hatte nach bisherigen Erkenntnissen das Modellflugzeug gesteuert. Seinen Modellflieger mit einer Spannweite von 1,60 Meter hatte er in Groß-Bieberau gestartet. lhe