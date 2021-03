Stuttgart. Die Polizei in Baden-Württemberg setzt bei der Verbrechensbekämpfung künftig im ganzen Land auf besondere Fähigkeiten zur Gesichtserkennung von Beamten. Sogenannte Super-Recogniser sollen flächendeckend eingesetzt werden, wie das Innenministerium am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Diese Menschen können Gesichter etwa von Verdächtigen auch in Menschenmassen besonders gut wiedererkennen, egal, ob sie geschminkt, verkleidet oder verdeckt sind.

„Das ist eine angeborene Begabung, über die nur rund zwei Prozent der Bevölkerung verfügen“, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). „Viele Personen wissen gar nicht, dass sie diese Fähigkeiten besitzen.“

Landesweites Testverfahren

Nach Schätzung des Innenministeriums besitzen rund 700 Polizisten im Land diese Gabe. Künftig könne jeder Absolvent der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg herausfinden, ob er ein Super-Recogniser ist, betonte der Präsident der Hochschule, Martin Schatz. Alle regionalen Polizeipräsidien würden über ein Testverfahren ab diesem Frühjahr identifizierte Super-Recogniser einsetzen können. lsw