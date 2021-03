Stuttgart. Es wird spannend: Mitte der Woche werden die grünen Wahlsieger um Ministerpräsident Winfried Kretschmann entscheiden. Wollen sie wirklich ein Ampel-Experiment in Baden-Württemberg wagen? Für die CDU wäre das ein weiterer schwerer Schlag. Die Vorgespräche mit der Union sowie der SPD und der FDP für eine neue Regierung haben die Grünen beendet. Vor den Feiertagen wollen sie ihre Partner für Koalitionsverhandlungen bestimmen, hatte Kretschmann nach dem Ende der Sondierungsgespräche am Wochenende erklärt. Der Ministerpräsident ließ offen, wer die besseren Karten hat. Allerdings gibt es dem Vernehmen nach im Landesvorstand und in der Fraktion eine Tendenz zur Ampel. Kretschmann kündigte an, die grüne Verhandlungsgruppe werde sich am Mittwoch treffen und die Gespräche bewerten. Dann muss das Team im Vorstand eine Empfehlung geben, und es wird dort entschieden. lsw

