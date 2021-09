Ende einer langen Beziehung

Frankfurt. Der heutige Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Stellvertreter und Duzfreund Tarek Al-Wazir (Grüne) waren im Hessischen Landtag noch erbitterte Gegner, als 2006 in Frankfurt am Main bereits die erste schwarz-grüne Koalition in einer der ganz großen deutschen Städte begründet wurde. Die damalige Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) und ihre grünen Mitstreiter aus dieser Zeit sind längst nicht mehr im Amt, doch das Bündnis beider Parteien in der Mainmetropole hielt – seit 2016 unter Einschluss der SPD – viele Jahre bis zur Kommunalwahl im März 2021.

Am Mittwoch wird die langjährige Beziehung aber wohl endgültig in die Brüche gehen. Dann wollen die Grünen zusammen mit ihren neuen Koalitionspartnern SPD, FDP und Volt die verbliebenen CDU-Stadträte abwählen und Nachfolger aus den Reihen des künftigen Bündnisses installieren.

Vier Abwahlen geplant Auf der Sondersitzung der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung stehen am Mittwoch vier Abwahlen. Ihren Posten vorzeitig räumen sollen nach dem Willen der neuen Koalition Bürgermeister und Stadtkämmerer Uwe Becker, Sozialdezernentin Daniel Birkenfeld sowie IT- und Baudezernent Jan Schneider (alle CDU). Die Amtszeit des vierten CDU-Stadtrats Markus Frank (Sicherheit und Wirtschaft) ist ohnehin schon abgelaufen, er ist nur noch bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt. Abgewählt werden soll auch Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD), weil der Partei künftig nur drei statt vier Positionen zustehen. kn

Die Grünen hatten bei der Wahl der neuen Stadtverordnetenversammlung vor einem halben Jahr mit 24,6 Prozent erstmals die CDU als stärkste Partei überrundet und waren damit selbst im Obligo, eine neue Stadtregierung zu schmieden. Schon vorher war die Partei mit vielen neuen Mitgliedern ein erkennbares Stückchen nach links gerückt. So rückte eine Mitgliederversammlung von dem Bau des neuen Wohnquartiers „Günthersburghöfe“ zumindest so weit ab, als dafür nur noch bereits versiegelte Flächen bebaut werden dürften. Zugleich wirbelte die Basis die Kandidatenliste kräftig durcheinander und ersetzte verdiente Stadtverordnete durch Neulinge. Da war es keine Überraschung mehr, dass die Frankfurter Grünen mit dem Kommunalwahlerfolg im Rücken auch koalitionspolitisch zu neuen Ufern aufbrachen.

Koalition geriet ins Wanken

Der bestehenden schwarz-grünen Landesregierung in Wiesbaden zum Trotz entschieden sie sich für den Bruch mit der CDU und für den neuen Pakt mit Sozialdemokraten, FDP und der neu in den Römer eingezogenen Europapartei Volt. „Europa-Ampel“ wird inzwischen das ungewöhnliche neue Rathausbündnis genannt. Dabei kam das nur unter heftigen Geburtswehen zustande. Zuerst trommelten einige neue Stadtverordnete der Grünen für eine alternative Lösung mit der Linken anstelle der FDP. Doch die Mehrheit folgte der Empfehlung des Kreisvorstands mit den Liberalen als viertem Partner.

Die Koalition geriet dann aber ganz schnell wieder ins Wanken, als eine Mitgliederversammlung der FDP mit knapper Ein-Stimmen-Mehrheit beschoss, Nachverhandlungen des mühsam ausgehandelten und bereits fix und fertigen Koalitionsvertrags zu verlangen. Vor allem die vereinbarten starken Beschränkungen für den Autoverkehr in der Stadt, die hohen geplanten Ausgaben für Umwelt- und Klimaschutz sowie die Tolerierung von Hausbesetzern in zwei stadteigenen Liegenschaften gingen den Kritikern gegen den Strich.

Die geforderten Nachverhandlungen lehnten Grüne, SPD und Volt zwar ab. In Gesprächen mit den Liberalen wurden aber Zusatzerklärungen gefunden, mit denen die FDP-Unterhändler in einer weiteren Mitgliederversammlung doch noch eine klare Mehrheit für die neue Koalition fanden. Doch inzwischen gab es bei den Grünen selbst immer mehr Kritik an dem geplanten Verstoß gegen das vielen heilige Frauenstatut der Partei. Wollte die Parteiführung tatsächlich drei Männer und nur zwei Frauen in den hauptamtlichen Magistrat entsenden.

IT-Spezialist ersetzt

Die lenkte schließlich ein und verbannte einen als neuen Verkehrsdezernenten vorgesehenen Stadtverordneten zunächst einmal in die Rolle des Büroleiters eines Stadtrats, den er erst nach Erreichen von dessen Altersgrenze 2023 beerben darf. Dafür soll eine bislang politisch kaum in Erscheinung getretene Verwaltungsbeamtin zur neuen Sozialdezernentin gewählt werden. Beim politischen Newcomer Volt wiederum wurde ein schon für das Dezernat Digitales, Bürgerbeteiligung und Europa benannter IT-Spezialist ohne öffentliche Erläuterung der Gründe kurzerhand durch die Spitzenkandidatin und Studentin Eileen O-Sullivan ersetzt.

Die neuen hauptamtlichen Stadträte sollen alle am Mittwochnachmittag gewählt werden. Doch davor steht erst die endgültige Abwahl von drei CDU-Stadträten, darunter Bürgermeister Uwe Becker, der bisher Kämmerer und Stellvertreter des noch bis 2024 direkt gewählten Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD) war. Der wiederum steht wegen der Affäre um die Arbeiterwohlfahrt und deren Dienstwagen und hohes Gehalt für Feldmanns Ex-Frau unter wachsendem Druck.

