Ende der Pandemie lässt Kriminalität wieder steigen

Wiesbaden. Bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik konnte der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) in den letzten Jahren mit immer neuen Rekorden aufwarten. Die Zahl der Straftaten sank beharrlich, während die Aufklärungsquote jedes Mal auf eine neue Höhe stieg. Nichts von alledem am Mittwoch. Auf einmal gibt es wieder mehr Delikte als im Vorjahr, und der Anteil der aufgeklärten Straftaten ist zwar weiter hoch, aber im Vergleich zum Vorjahr wieder etwas gesunken.

Der Minister und die Verantwortlichen von Polizei und Landeskriminalamt sehen aber keinen Grund zur Beunruhigung: Gelegenheit macht Diebe, und so sei es vor allem die Aufhebung der Corona-Beschränkungen gewesen, die für den Wiederanstieg der Straftaten auf das Niveau vor der Pandemie gesorgt habe. „Wenn wieder mehr Menschen zusammenkommen, steigt leider auch die Kriminalität“, kommentierte Beuth und verwies auf eine ähnliche Entwicklung in Ländern wie Hamburg und Nordrhein-Westfalen und wohl auch im Bund.

Insgesamt stieg die Zahl der registrierten Delikte im vergangenen Jahr in Hessen von 336 030 auf 368 579, also um knapp 9,7 Prozent. Und tatsächlich sind es vor allem Kriminalitätsfelder wie Diebstahl inklusive Ladendiebstahl, Straßenkriminalität oder Körperverletzung, die den größten Anstieg zu verzeichnen hatten. Auch Wohnungseinbrüche, deren Zahl in den letzten Jahren rückläufig war, wurden wieder rund zehn Prozent mehr registriert. 2022 waren es 4275, von denen die Hälfte aber nicht über das Versuchsstadium hinaus kam. Wirklich beunruhigend nennt Landespolizeipräsident Robert Schäfer indes den Anstieg der Jugendkriminalität, da seien die Täter immer jünger und gewalttätiger.

Weniger Tötungsdelikte

Andererseits gibt es aber auch eine Reihe von Deliktfeldern mit einem Rückgang der Straftaten. Das gilt etwa für Mord und Totschlag, im Polizeijargon „Straftaten gegen das Leben“ genannt. Deren Zahl sank im vergangenen Jahr auf 318 und damit den niedrigsten Stand seit 2015. Der Statistik zufolge wurden 2022 in Hessen 13 Menschen ermordet, zudem gab es 35 Mordversuche, alles in allem 48 derartige Verbrechen und damit 19 weniger als im Vorjahr. Und bei besagten „Straftaten gegen das Leben“ ist die Aufklärungsquote besonders hoch: 89 Prozent davon werden aufgeklärt. Insgesamt sank die Quote in Hessen letztes Jahr jedoch von 65,6 auf 63,7 Prozent. Der Landespolizeipräsident nennt als Hauptgrund die deutlich gestiegene Zahl der Diebstähle mit ihrer eher geringen Aufklärungsquote.

Rechtsextremismus bleibt Gefahr

Die Gefahr, in Hessen Opfer einer Straftat zu werden, sieht Minister Beuth mit jetzt 5855 Delikten pro 100 000 Einwohnern im Langfristvergleich weiter auf einem historischen Tiefstand, auch wenn die Zahl voriges Jahr um 515 stieg. Einen Rückgang gab es laut Statistik dagegen auch bei den politisch motivierten Straftaten, nämlich um gut sieben Prozent auf 2611. Mit allein 1101 Fällen lagen dabei die Delikte aus dem rechten Spektrum wieder klar vorne. Schäfer sieht denn auch im Rechtsextremismus weiter die größte Bedrohung. Politisch motivierte Straftaten von links gab es in ganz Hessen nur 241. Der Rückgang um mehr als ein Drittel lag allerdings auch daran, dass es im Vorjahr mit den teils gewalttätigen Protesten beim Autobahnbau im Dannenröder Forst besonders viele waren.

Das Landeskriminalamt beschäftigen zwei Deliktformen ganz besonders, wie sein Präsident Andreas Röhrig berichtet: Da ist zum einen die Sprengung von Geldautomaten, bei der nach Erkenntnis der Fahnder ein Großteil der Täter aus den Niederlanden kommt. Zwar waren es 2022 mit 41 solcher Taten weniger als die 56 ein Jahr zuvor. Doch gingen die Täter mit der Verwendung von Festsprengstoff äußerst rücksichtslos vor und nähmen enorme Schäden in Kauf. Und erneut um rund 17 Prozent gestiegen sind auch Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Bei der Kinderpornografie machte der Zuwachs registrierter Delikte sogar 24 Prozent aus.

Beuth verweist auf hohe Investitionen der Landesregierung in Sicherheit, vor allem mit einem Personalzuwachs bei der Polizei und dem Ausbau der Digitalisierung. Die SPD-Innenpolitikerin Heike Hofmann sieht in den neuen Zahlen keine Erfolgsbilanz des Ministers und bezweifelt auch, dass nur das Ende der Corona-Pandemie für den Anstieg der Fallzahlen verantwortlich ist. Der FDP-Politiker Jörg-Uwe Hahn nennt vor allem den Zuwachs an Sexualstraftaten erschreckend. Torsten Felstehausen von der Linken hält die Kriminalstatistik für unzureichend und fordert eine Dunkelfeldstudie.