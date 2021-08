Elvis kommt zurück – als Statue

Bad Nauheim. Die Stadt Bad Nauheim und Fans erwarten die Rückkehr des „King of Rock’n’Roll“ an einen Originalschauplatz. Eine lebensgroße Bronze-Statue des US-Musikers Elvis Presley (1935-1977) soll an diesem Freitag, 13. August, auf einer kleinen Brücke in der Wetterau-Stadt aufgestellt werden – in der Pose und an der Stelle, wo der Sänger vor mehr als 60 Jahren stand und fotografiert wurde. „Wir sind zwischen totaler Freude und bisschen Aufregung“, sagt Meike Berger, die gemeinsam mit Angela Storm die Initiatorin ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Angela Storm (l.) und Meike Berger neben dem Bronze-Elvis. © dpa

Die beiden Elvis-Fans starteten vor drei Jahren ihr Projekt, den „King“ in Bronze auferstehen zu lassen, und sammelten dafür Spenden. Vorlage der Figur ist ein wohl im Jahr 1959 in der Kurstadt entstandenes Foto, das Presley in Soldatenuniform und lässig am Brückengeländer lehnend zeigt.

Im vergangenen Oktober wurde der Bronze-Elvis nach monatelanger Arbeit fertiggestellt und der Öffentlichkeit präsentiert. Eine Traditionsgießerei im mittelhessischen Sinn goss schließlich die Skulptur. Im November gab es Berger zufolge eine „Generalprobe“: Vor Ort wurde auf der Brücke getestet, ob alles passt.

Die Elvis-Statue wird am Freitag im Rahmen des „European Elvis Festival“ enthüllt. Warum das alles in Bad Nauheim? Elvis Presley war temporärer Einwohner der Stadt. Von Oktober 1958 bis März 1960 war er als Soldat im benachbarten Friedberg stationiert, lebte aber während dieser Zeit in Bad Nauheim. lhe

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2