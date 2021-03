Stuttgart. Susanne Eisenmann hat Durchhaltevermögen. „Eisenmann will’s wissen“ ist ein durchaus attraktives Format. Es spielt quasi virtuell in den 70 Wahlkreisen, wird aber mit den örtlichen CDU-Kandidaten von der Stuttgarter Zentrale aus gesendet. Mit großem Durchhaltevermögen sagt Eisenmann zum Beginn jeder Aufzeichnung, wie schade es ist, dass sie nicht persönlich mit den Leuten reden kann. Und dann geht es los. Corona, Corona, Corona, Bildung, Wirtschaft, Verkehr – und ein bisschen was Persönliches. Das ist das Leben von Susanne Eisenmann in Wahlkampfzeiten.

Sie muss ihre tatkräftige Art zu argumentieren auf den Bildschirm bringen. Stau in Stuttgart, Landwirtschaft im Neckar-Odenwald-Kreis, Mittelstand im Alb-Donau-Kreis – per Chat stellen die Zuschauer ihre Fragen. Ansonsten hat sich Eisenmann Großes vorgenommen: Sie will den beliebten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) beerben und als erste Frau im Amt die Geschicke des Landes von der Villa Reitzenstein aus lenken. Und sie will das Trauma der CDU überwinden, die 2016 auf 27 Prozent abstürzte und nur noch die zweitstärkste Kraft im Land ist.

Wenn sie die Chance zur Macht hat, greift sie zu: CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann. © dpa

Doch wer ist diese Frau? Eisenmann war knapp elf Jahre Schulbürgermeisterin in Stuttgart, ehe sie 2016 von ihrem Weggefährten, Baden-Württembergs Innenminister und CDU-Landeschef Thomas Strobl, als Kultusministerin ins Kabinett geholt worden ist. Nachdem es Strobl schon 2016 nicht gelang, für die Südwest-CDU als Spitzenkandidat in den Wahlkampf zu ziehen, sollte es 2021 klappen. Doch als Eisenmann die Chance sah, an ihrem einstigen Förderer vorbeizuziehen, nutzte sie diese – und das Tischtuch zwischen Strobl und Eisenmann war zunächst zerschnitten.

Eine Kämpferin

Damals wurde auch dem Letzten klar: Wenn sie die Chance auf die Macht hat, greift sie zu. Eisenmann schlägt sich tapfer, schließlich ist sie bei allen Corona-Themen die Ministerin mit einem der schwierigsten Aufgabenbereiche. Dabei betont sie bei jeder Gelegenheit, wie viel Gestaltungsspielraum sie als Bildungsministerin habe. Seit Beginn der Pandemie in Deutschland vor einem Jahr und den Schulschließungen während des ersten Lockdowns ist Dampf im Kessel. Eltern oder auch Lehrervertreter sind unzufrieden. Obwohl Eisenmann für etliche Unzulänglichkeiten in den Schulen nichts kann, wird bei ihr der ganze Frust abgeladen.

Wenn man es gut mit ihr meint, ist es verwunderlich, dass sie trotzdem noch anständige Umfragewerte hat, die einen CDU-Sieg im März durchaus ermöglichen – auch wenn die Wahrscheinlichkeit mit Blick auf die jüngsten Umfragen eher kleiner geworden ist, schließlich lag die CDU hier bis zu sieben Prozentpunkte hinter den Grünen.

Doch Eisenmann ist eine Kämpferin. Sie kommt aus Stuttgart, hat ihr ganzes Leben dort verbracht. Schon mit 16 Jahren trat sie in die Junge Union ein – und übernahm mit 26 Jahren das Amt der Bezirksbeirätin in Stuttgart-Sillenbuch. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sie auch beim Wettbewerb um ein Landtagsmandat keine Herausforderung scheut – und im Wahlkreis II in der Landeshauptstadt gegen den Grünen-Verkehrsminister Winfried Hermann antritt.

Ein hartes Duell. Mit ihrem urbanen Hintergrund unterscheidet sich Eisenmann von nahezu allen anderen männlichen Spitzenkräften der Südwest-CDU. Sie soll vor allem auch die liberaleren Kräfte in der Wählerschaft gewinnen. In der CDU-Zentrale in der Heilbronner Straße ist man der Meinung, dass die Christdemokraten die Wahl nur in der Mitte gewinnen können. Der Versuch, die AfD am rechten Rand offensiv kleinzubekommen, wurde schnell aufgegeben. Eisenmann, die von Freunden „Nanni“ genannt wird, gilt vielen als zu resolut. Sie hat aber – obwohl sie in der Corona-Krise teilweise unter der Gürtellinie attackiert wird – an sich gearbeitet. Sie gibt sich verständnisvoller – und versucht in Gesprächen auch mal das Tempo rauszunehmen.

Lehrmeister Oettinger

Apropos Tempo. Die unermüdliche Arbeitsweise hat sie wohl auch in den Jahren als Büroleiterin von Günther Oettinger (CDU) gelernt. Das war Anfang der 1990er. Viel Arbeit, wenig Schlaf – hier scheint sie Oettinger sehr ähnlich zu sein. Damals lernte sie ihren Mann Christoph Dahl kennen, der Regierungssprecher unter Oettinger war – und der fünf Kinder mit in die Ehe brachte.

Die 56-jährige Eisenmann spricht nicht aufgesetzt, sie kommt aus einer Handwerkerfamilie – und hat ihre authentische Art zu reden beibehalten, ein großer Pluspunkt. Als sie zur Spitzenkandidatin gewählt wurde, übernahm Eisenmann auch gleich das CDU-Ruder in der Regierung. Seitdem koordiniert sie die Regierungsarbeit der CDU-Seite – und holte sich mit ihrem alten Wegbegleiter Michael Föll einen neuen Amtschef ins Kultusministerium.

Trotz guter Beratung – und trotz hoher Investitionen der Südwest-CDU in den digitalen Wahlkampf kommen die Christdemokraten und damit auch Eisenmann in den Umfragen nicht richtig vom Fleck. Dabei wird die Zeit knapp. Deswegen bleibt auch dem Generalsekretär der Südwest-CDU, Manuel Hagel, nichts anderes übrig, als mitzuteilen, dass Umfragen nur nebensächlich seien. Hagels Analyse der letzten großen Umfrage im Februar klang dann eher wie eine Durchhalteparole: „Klar ist aber auch: Mit 27 Prozent sind wir nicht zufrieden.“ Das sagten die Christdemokraten im Südwesten auch schon vor fünf Jahren – nach der verlorenen Landtagswahl mit exakt 27 Prozent.