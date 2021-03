Stuttgart. Susanne Eisenmann, die als Spitzenkandidatin der CDU die Landtagswahl am vergangenen Sonntag verloren hatte, zieht sich zum Ende der Legislaturperiode aus der Politik zurück. Dies bestätigte ein Sprecher Eisenmanns am Dienstag dieser Redaktion. Sie wolle damit auch kein Regierungsamt in einer möglichen neuen grün-schwarzen Koalition mehr anstreben. Eisenmann hatte bereits am Wahlabend erklärt, sie übernehme die Verantwortung für die Niederlage und strebe keine führende Rolle in der Partei mehr an.

Ministerin bis zum Schluss

Als Kultusministerin im Südwesten will Eisenmann wie bereits berichtet bis Mai regulär im Amt bleiben. Dies sei nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie notwendig. In welche Richtung sich die promovierte Germanistin künftig orientieren wird, sei noch völlig offen, heißt es.

Die Grünen hatten die Landtagswahl am Sonntag mit einem Rekordergebnis von 32,6 Prozent gewonnen. Die bisher mitregierende Südwest-CDU stürzte in ihrer einstigen Hochburg auf das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte: 24,1 Prozent. Die grün-schwarze Koalition könnte zwar weiterregieren, die Grünen haben aber auch die Möglichkeit, mit SPD und FDP ein Ampel-Bündnis zu bilden. Eisenmann sprach bereits am Wahlabend von einem „enttäuschenden und desaströses Wahlergebnis“. mis/lsw