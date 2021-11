Einhaltung der Corona-Verordnung: Schwerpunktkontrollen im Südwesten angekündigt

Baden-Württemberg. Die Ortspolizeibehörden in Baden-Württemberg werden am Donnerstag und Freitag, 11. und 12. November, in der Gastronomie die Corona-Auflagen kontrollieren. Wie das Sozialministerium am Dienstag mitteilt, sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei von der Landespolizei unterstützt werden. Mit der Schwerpunktaktion wollen das Sozial- sowie das Innenministerium auf die Einhaltung der Corona-Verordnung aufmerksam machen.

Das Sozialministerium empfiehlt allen Dienstleistern - etwa Gastronominnen und Gastronomen - den QR-Code des elektronischen Impfpasses ihrer Gäste mit einer App zu überprüfen. Die Behörde weist darauf hin, dass die "CovPassCheck-App" jeder kostenlos herunterladen kann.

Bei Missbrauch Zutritt verwehren

Veranstalter und Gastronominnen haben sich die Test-, Impf- oder Genesenennachweise ihrer Gäste vorlegen zu lassen. Das Sozialministerium merkt an, dass die Nachweise auf ihre Plausibilität zu prüfen sind. Bei offenkundigen Hinweisen auf Fälschungen oder den Missbrauch des Nachweises muss der Zutritt verwehrt werden - dazu zählen beispielsweise Fantasienamen. Bei einem Verdacht auf Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten sollen die zuständigen Behörden verständigt werden.

Das Sozialministerium weist darauf hin, dass die Corona-Verordnung keine Vorlagepflicht eines amtlichen Dokuments zum Abgleich mit dem Test- oder Impfnachweis enthält. Jedoch können Veranstalter und Gastronominnen im Rahmen des Hausrechts eine Zutrittsgewährung von der Vorlage eines Lichtbildausweises abhängig machen.

"Die vierte Welle rollt mit voller Wucht auf uns zu, die Intensivstationen in den Krankenhäusern füllen sich rasant. Wir stehen deshalb in Baden-Württemberg kurz vor der Alarmstufe. Wir können die aktuellen Freiheiten nur aufrechterhalten, wenn wir uns alle an die Vorgaben halten. Das betrifft vor allem die Nichtgeimpften, die in der aktuellen Warnstufe nur mit PCR-Tests in Restaurants dürfen", so Sozialminister Manfred Lucha (Grüne).