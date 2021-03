Stuttgart. Nicht einmal aus der Reihenfolge der Gespräche ist eine politische Vorliebe abzulesen. Streng nach der Größe bittet die Grünen-Spitze um Ministerpräsident Winfried Kretschmann die möglichen Koalitionspartner an diesem Mittwoch zu den ersten Sondierungsgesprächen. Am Morgen ist die CDU dran, am Nachmittag lotet man die Chancen für die Bildung einer Ampelkoalition mit SPD und FDP aus. „Wir sind für beide Optionen offen“, betont Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz am Dienstag..

AdUnit urban-intext1

Im Vorfeld ist viel vom Vertrauen die Rede, das gewährleistet sein müsse. „Verlässlichkeit und Stabilität“ verlangt Schwarz als Basis für eine Zusammenarbeit. Sondierungen sind mehr ein persönliches Abtasten und die Klärung von unverrückbaren Positionen auf zentralen Politikfeldern.

Natürlich kennen sich die handelnden Personen. Doch mit dem Eintritt in eine Regierung ändern sich bei Oppositionspolitikern die Rollenbilder. Bisher mussten SPD und FDP die Schwächen der Regierenden herausstellen. Besonders FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hat in den letzten Jahren mit seiner spitzzüngigen Art Kretschmann auch persönlich zugesetzt. Von ihm wollen die Grünen schon genau wissen, wie er sich eine Zusammenarbeit vorstellen würde. Dagegen kennen sich SPD-Oppositionschef Andreas Stoch und Kretschmann noch aus der gemeinsamen grün-roten Regierung vor 2016.

CDU putzt sich heraus

Die CDU hat schon vor der Wahl angefangen, sich wieder als guter Partner für die Grünen darzustellen. Dafür nahmen viele Wortführer in Kauf, dass Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann einsam wie die letzte Mohikanerin für ihren Sieg kämpfen musste. Für die Sondierungen hat das Präsidium einstimmig Landeschef Thomas Strobl nominiert. Der Vize-Ministerpräsident gilt bei den Grünen als verlässlicher Partner. Auch Fraktionschef Wolfgang Reinhart versteht sich als Brückenbauer und verweist oft auf seine informellen Kontakte zu Kretschmann. Eisenmann unternahm erst gar nicht den Versuch, ins Sondierungsteam aufgenommen zu werden. „Sie hat in der Corona-Politik auf Konfrontation gesetzt und Kretschmann getrieben“, sagt eine Grüne. In der Pandemie sei aber gemeinsames Handeln Voraussetzung.

AdUnit urban-intext2

Die ersten Monate der neuen Landesregierung werden sicher noch ganz im Zeichen der Pandemiebekämpfung stehen. Doch das neue Bündnis muss fünf Jahre stabil sein. Und es muss einen Führungswechsel verkraften, wenn Kretschmann vorzeitig einem Nachfolger Platz macht. Schon bevor die Grünen überhaupt einen Kandidaten haben, hat Rülke öffentlich dessen Wahl versprochen.

Kretschmann hat in Wahlkampfmanier schon einmal seine drei wichtigsten Themen formuliert: „Erstens Klimaschutz, zweitens Klimaschutz, drittens Klimaschutz.“ Natürlich muss sich seine künftige Regierung auch um andere Dinge kümmern, etwa die Digitalisierung und die Krise der Automobilindustrie. Als Mitgift werden die Brautwerber von CDU, SPD und FDP den Grünen aber weitreichende Zugeständnisse beim Umweltschutz anbieten.

AdUnit urban-intext3

Dabei ist allen klar, dass nach der Pandemie die Zeit des ungezügelten Geldausgebens vorbei sein wird. Das könnte vielen hochfliegenden Versprechen aus der Wahlkampfzeit ein jähes Ende bereiten.

AdUnit urban-intext4

Dass der Schnelldurchgang mit jeweils zweistündigen Treffen an diesem Mittwoch schon eine Entscheidung bringt, ist unwahrscheinlich. Die Grünen-Spitze muss dem eigenen Anhang deutlich machen, dass man sich die Wahl des geeigneten Partners nicht zu leicht gemacht hat. Denn in der Partei hat sowohl die Fortsetzung von Grün-Schwarz als auch eine Ampel Anhänger.

Dabei geht es auch um strategische Überlegungen. Mit einer Ampel könnten die Grünen ihre Anschlussfähigkeit nach allen Seiten demonstrieren. Aber ein Zweierbündnis wäre für Kretschmann leichter zu steuern als eine Dreierkoalition mit den ungleichen Partnern SPD und FDP. Ein alter Fahrensmann der Grünen fürchtet schon: „Da müssen wir ständig vermitteln.“