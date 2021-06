Eine Milliarde Euro weitere Schulden

Stuttgart. In einem stundenlangen Tauziehen haben sich die Spitzen der grün-schwarzen Koalition auf die zentralen Eckpunkte eines Nachtragshaushalts verständigt. Dazu gehört nach Informationen dieser Redaktion eine weitere Kreditaufnahme von knapp einer Milliarde Euro. In den nächsten Tagen sollen die Regierungsfraktionen das Finanzkonzept beraten. Deren Vorsitzende Andreas Schwarz (Grüne) und Manuel Hagel erklärten am Mittwoch: „Wir haben die Grundzüge des Nachtrags. Alle weitere Details – einschließlich der Frage, in welchem Umfang wir Geld benötigen – werden wir in einer weiteren Sitzung der Haushaltskommission klären.“

AdUnit urban-intext1

Im Mittelpunkt des Nachtrags steht laut Schwarz und Hagel eine ausreichende Risikovorsorge für die Corona-Bekämpfung. Das reicht von einer Verlängerung der Impfzentren über die Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler bis zu Hilfen für Familien und Unternehmen. Der Ergänzungshaushalt ist auch notwendig, um das bei der Regierungsbildung vereinbarte zusätzliche Ministerium sowie die vielen Staatssekretäre mit Personal auszustatten. Zu den noch strittigen Projekten gehört dem Vernehmen nach die Forderung von Kultusministerin Theresia Schopper (Grüne) nach 125 zusätzlichen Berufsschullehrern.

Viel Geld braucht die Landesregierung offenkundig, um die unter der Pandemie leidenden Kommunen über Wasser zu halten. „87 Prozent der Städte werden dieses Jahr in die roten Zahlen rutschen“, fasst die Finanzdezernentin des Städtetags, Susanne Nusser, eine Umfrage bei den Mitgliedern zusammen. Allein bei den Steuereinnahmen rechnet sie mit einem Rückgang um 650 Millionen Euro im Vergleich zu 2019. Beim Nahverkehr rechnen die kommunalen Betreiber mit Ausfällen von 360 Millionen. Städtetagspräsident Peter Kurz hat bereits am Dienstag einen Brandbrief mit der Bitte um eine „angemessene Berücksichtigung“ dieses Finanzierungsbedarfs an Kretschmann und die Fraktionschefs geschickt. pre