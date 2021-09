Eine Corona-Kennzahl mit Schwächen

Stuttgart. Seit Ende August weist Baden-Württemberg – wie Bayern und Hessen – die Corona-Inzidenz für vollständig Geimpfte und Ungeimpfte separat aus. Stand Donnerstag lag sie bei 18,3 per Labortest bestätigten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner (Geimpfte) beziehungsweise 210 unter jenen mit „nicht abgeschlossener Impfserie“. Deutlicher Unterschied, klare Aussage – aber der Indikator hat Schwächen. Das zeigen zusätzliche Daten, die diese Zeitung vom Landesgesundheitsamt erhalten hat.

Unterschiedliche Impfquoten

Zwar ist die Grundaussage, dass Nichtgeimpfte sich häufiger anstecken, richtig. Doch die für Ungeimpfte angegebene Inzidenz hat methodische Mängel. Der Wert wird wohl überschätzt, weil alle Infizierten ohne Angaben zum Impfstatus zu den Ungeimpften gezählt werden. Zudem wird nicht nach Altersgruppen unterschieden. Dabei sind die Impfquoten völlig unterschiedlich, so sind etwa Kinder unter zwölf Jahren gar nicht geimpft, die Über-60-Jährigen dagegen zu fast 85 Prozent.

Das Ausmaß der Verzerrung könnte erheblich sein. Von den etwa 10 100 zuletzt pro Woche ans Landesgesundheitsamt gemeldeten Infektionen liegen für 4100 keine Angaben zum Impfstatus vor. Wie viele genau davon nun tatsächlich ungeimpft sind, ist aber unklar – so wird die „Ungeimpften-Inzidenz“ mit hoher Wahrscheinlichkeit systematisch überschätzt. Nimmt man die 4100 Corona-Infektionen ohne Angaben zum Impfstatus aus der Berechnung heraus, läge die Sieben-Tage-Inzidenz unter den bislang nicht vollständig geimpften 4,3 Millionen Einwohnern in Baden-Württemberg bei etwa 110 statt, wie derzeit angegeben, 210. Der wahre Wert liegt daher irgendwo dazwischen.

Kritiker der „Ungeimpften-Inzidenz“ weisen darauf hin, dass Ungeimpfte sich häufiger testen lassen, etwa um ins Restaurant gehen zu können. Eine SWR-Recherche ergab im Sommer (bei damals insgesamt niedrigen Infektionszahlen), dass Schnelltests kaum Infektionen aufdecken. Was dagegen relevant sein könnte: Ungeimpfte entwickeln bei einer Corona-Infektion eher Symptome als Geimpfte. Das lässt vermuten, dass es unter Ungeimpften weniger unentdeckte Infektionen gibt – und somit die Zahl der erfassten Infektionen in dieser Gruppe steigt.

Es ist also wenig sinnvoll, die Inzidenz der Geimpften mit jener der Ungeimpften zu vergleichen. Genau das legt die separate Ausweisung der Werte allerdings nahe. Ist die Darstellung ein Signal an die Ungeimpften, sich impfen zu lassen? Dazu erklärt das Sozialministerium, dies „war sicherlich nicht die erste Intention, hat aber in diesem Fall einen nicht unbedeutenden Nebeneffekt“. Vor allem müsse man wissen, „wer die Treiber der Pandemie sind“.

Die methodischen Unschärfen, sagt das Landesgesundheitsamt, nehme man in Kauf. Vor allem wolle man vermeiden, dass es „zu einer Unterschätzung der Infektionslage bei Personen ohne Impfschutz kommt“. Durch die Berechnung läuft man aber Gefahr, die Entwicklung zu überschätzen.

Hilfreich wäre die „Ungeimpften-Inzidenz“ nach Altersgruppen zu unterteilen. Das Landesgesundheitsamt hat unserer Zeitung die aktuellen Werte zur Verfügung gestellt. Die höchste „Ungeimpften-Inzidenz“ haben demnach die 18- bis 59-Jährigen. Allerdings ist hier der Anteil der Fälle ohne Angaben zum Impfstatus besonders hoch. Bei den Unter-Zwölf-Jährigen beträgt die Inzidenz 115. Bei den 12- bis 17-Jährigen, von denen jeder Dritte geimpft ist, liegt sie über 200.