Stuttgart. Richtig beseelt wirkt Winfried Kretschmann bei seiner ersten Regierungserklärung am 25. Mai 2011. Gleich im ersten Satz zitiert der frisch gebackene Ministerpräsident den dichtenden Landsmann Hermann Hesse. „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, hebt der Grünen-Politiker an. Und fährt dann ahnungsvoll fort: „Berthold Brecht sprach von den Mühen der Ebene.“ Nicht alles ist gelungen in diesen zehn Jahren, seit die Grünen in Baden-Württemberg die bestimmende Kraft sind. Aber in jedem Fall weht ein anderer Wind zwischen Mannheim und Konstanz als in den fast 60 Jahren unter CDU-Herrschaft.

Bundespräsident Theodor Heuss rühmt in den Gründerjahren den Südweststaat als „Modell deutscher Möglichkeiten“. Über Jahrzehnte sonnen sich die Badener und Württemberger dann im Ruf als „Musterländle“. Bei vielen Strukturdaten ist der Spitzenplatz lange weg. In den Bildungsvergleichen rangiert das Land nur noch im Mittelfeld. Immerhin, die grün-schwarze Koalition hat für den Freiburger Politikwissenschaftler Ulrich Eith Vorbildpotenzial: „Das Beispiel Baden-Württemberg zeigt, dass die Grünen auch mit der CDU in einer sogenannten Komplementär-Koalition regieren können, ohne ihre Identität zu verlieren.“ Die Südwest-Grünen hätten schon immer zum Realo-Flügel der Partei gehört. Die amtierenden Bundesvorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock würden ihre Partei in Richtung der Kretschmann-Grünen weiterentwickeln.

„Erfolgreiches Regieren erfordert ein gewisses Maß an Alltagspragmatismus, ohne dabei die eigenen grundsätzlichen Ziele aus den Augen zu verlieren“, erklärt Eith. Genau das werde von größeren Bevölkerungskreisen Kretschmann zugeschrieben: „Das zeigen die konstant hohen Zustimmungswerte in den Umfragen.“ Die beiden Legislaturperioden stehen nach Ansicht des Wissenschaftlers für einen „deutlichen Stilwechsel im Verhältnis von Politik und Bürgerschaft“. Die von den Grünen etablierte dialogorientierte Bürgerbeteiligung habe sich in den allermeisten Fällen sehr gut bewährt. Stuttgart 21 bleibt das spektakulärste Gegenbeispiel. Auch zehn Jahre nach der Volksabstimmung über das Milliardenprojekt demonstriert ein harter Kern von Gegnern jede Woche.

Eher von den Mühen der Ebene gezeichnet ist eines der Kernthemen der Grünen. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien bleibt die Windenergie hinter den selbst formulierten Zielen zurück. Dass in den vergangenen zwei Jahren kaum noch neue Anlagen ans Netz gegangen sind, hat mit den bundesweiten Vorgaben zu tun, aber auch mit hausgemachten Genehmigungsprozessen. Fast sieben Jahre vergehen, bis ein Windrad geplant, durchgesetzt und gebaut ist. Die Zielvorgabe für die Minderung der klimaschädlichen Treibhausgase wird Ende 2020 nur erreicht, weil durch die Pandemie die Emissionen im Verkehr gesunken sind.

In der Bildungspolitik stehen die Grünen die kompletten zehn Jahre nur an der Seite. Den Ärger von Eltern, Lehrern und Schülern überlassen sie zuerst den sozialdemokratischen Kultusministern, dann der amtierenden CDU-Ressortchefin Susanne Eisenmann. Dass es mit der grün-geführten Regierung mit dem Bildungsniveau weiter abwärts geht und noch immer vor allem die soziale Herkunft über den Bildungserfolg entscheidet, hat der Partei wenig geschadet. Musterland ist Baden-Württemberg dagegen bis heute mit seiner Hochschul- und Forschungslandschaft.

Gutes Verhältnis zur Wirtschaft

Am meisten hat die wirtschaftspolitische Realität die Grünen verändert. Da diagnostiziert Eith „eine gewisse grundsätzliche Kontinuität zur Politik der Vorgängerregierungen“. Lange vorbei sind die Zeiten, als Kretschmann die baden-württembergische Kernbranche mit dem Satz schockiert: „Weniger Autos sind natürlich besser als mehr.“

Eith sieht es im Rückblick als Verdienst des Grünen, dass eine breite Öffentlichkeit von der Notwendigkeit des Strukturwandels der industriellen Produktion überzeugt ist. Heute redet Kretschmann – wie seine schwarzen Vorgänger – von „meinen Unternehmern“. Diese haben sich schnell arrangiert mit dem Neuen in der Regierungszentrale. Inzwischen entwickeln die Grünen die Gesundheitswirtschaft zu einer zweiten Leitbranche neben Auto- und Maschinenbau.

Dabei zeigen sich die Grünen auch nach zehn Jahren Regierungsalltag mit manchmal schmerzhaften Kompromissen lernfähig. Eith: „Die Gründung der Klimaliste haben die Grünen durchaus als Signal verstanden, ihre Ziele und Aktivitäten im Umwelt- und Klimaschutz deutlicher herauszustellen.“