Wiesbaden. Finanzminister haben es in Corona-Zeiten nicht leicht. Wegbrechenden Steuereinnahmen stehen in der Pandemie erhebliche Mehrausgaben für Gesundheit, Pflege, Bildung und Hilfen für die notleidende Wirtschaft gegenüber. Doch der hessische Ressortchef Michael Boddenberg (CDU) konnte am Montag endlich einmal mit positiven Nachrichten aufwarten. Bei der Vorstellung des Landeshaushalts für das kommende Jahr und der Finanzplanung für die folgenden Jahre verkündete er nicht weniger als den beginnenden Ausstieg aus dem Krisenmodus. Schon 2022 sinkt demnach die Neuverschuldung von 700 auf nur noch 120 Millionen Euro. Und aus dem umstrittenen Sondervermögen zur Bewältigung der Pandemiefolgen werden nach seinen neuen Berechnungen statt der vom Landtag bewilligten Kreditermächtigung von zwölf Milliarden alles in allem „nur“ neun Milliarden Euro abfließen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Größter Schaden überwunden

„Land in Sicht“ hätte der mitten in der aufziehenden Pandemie im März 2020 in das nach dem plötzlichen Tod von Vorgänger Thomas Schäfer (CDU) verwaiste Finanzministerium gelangte CDU-Politiker mit Fug und Recht über seine Pressekonferenz schreiben können. Vorsichtiger beließ es Boddenberg bei den Worten: „ein wichtiger Schritt zur Normalität“. Der größte Teil des Schadens, den das Coronavirus ökonomisch angerichtet hat, sei wohl überwunden, doch werde die Bewältigung der Krisenfolgen noch etwa zwei Jahre bis 2023 dauern, sagte er voraus. Für 2024 aber sei die schwarze Null im Haushalt fest im Blick. Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird Hessen in dem Jahr die Schuldenbremse wieder einhalten und keine neuen Kredite mehr ausgeben.

Hessischer Landeshaushalt 2022 Der vom Kabinett beschlossene Haushalt des Landes Hessen für das Jahr 2022 soll Ende des Monats in den Wiesbadener Landtag eingebracht und in der Dezembersitzung endgültig verabschiedet werden. Der Plan sieht Ausgaben in Höhe von 31,652 Milliarden (Zuwachs 5,2 Prozent) und Einnahmen von 31,396 Milliarden (Zuwachs 7,0 Prozent) Euro vor. Die Nettoneuverschuldung soll von 816 Millionen Euro (2021) auf dann 120 Millionen Euro sinken. Nach der mittelfristigen Finanzplanung steigt die Summe im übernächsten Jahr noch einmal leicht auf 150 Millionen Euro, um ab 2024 wieder auf Null zu fallen. Zum Ausgleich des Defizits ist 2022 auch eine Entnahme aus der Rücklage vorgesehen. kn

Doch schon sehr viel früher, nämlich am 27. Oktober, steht die Entscheidung des Hessischen Staatsgerichtshofs darüber an, ob das von der schwarz-grünen Koalition geschaffene Sondervermögen zur Bewältigung der Pandemie mit der Landesverfassung vereinbar ist. Gegen das Projekt haben die Oppositionsparteien SPD und FDP sowie AfD in getrennten Klagen Front gemacht, und die elf Richter haben in der mündlichen Verhandlung darüber im Juli mit einer Reihe von kritischen Fragen Zweifel daran entstehen lassen, ob sie das entsprechende Gesetz einfach so durchwinken werden. Boddenberg zeigte sich gestern gleichwohl zuversichtlich, dass die Landesregierung letztlich mit ihren Argumenten für die Kreditermächtigungen zum flexiblen Einsatz der Gelder unabhängig von Haushaltsjahren durchdringen werde. Jedenfalls habe das Sondervermögen „massiv geholfen“, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie einzudämmen.

So hätten dreistellige Millionenbeträge zur Stützung der Wirtschaft gerade kleineren Unternehmen das Überleben gesichert, so dass Arbeitsplätze erhalten blieben und wieder Steuern gezahlt werden könnten. Die Steuerausfälle seien mit knapp zwei Milliarden Euro deutlich geringer als die zunächst befürchteten fünf Milliarden, weshalb auch weniger Kredite aufgenommen werden müssten. Von den laut Gesetz für Ausgaben möglichen sieben Milliarden Euro des Sondervermögens sind im Übrigen 5,9 Milliarden schon abgeflossen, so dass Boddenberg auch einer möglichen Niederlage vor Gericht eher gelassen entgegensehen kann. Die übrigen fünf Milliarden waren zum Ausgleich von Steuerausfällen vorgesehen, die bis 2023 jetzt noch vorgesehenen Gelder sollen vor allem den Kommunen zugutekommen. Nachdem Hessen als erstes von elf Bundesländern mit Sondervermögen schon in diesem Jahr mit der Tilgung begonnen habe, stünden im Haushalt 2022 erneut 200 Millionen Euro zur Rückzahlung an.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einen wesentlichen Teil der Steuerausfälle stemme Hessen mit Entnahmen aus der Rücklage aus eigener Kraft. Möglicherweise wird diese Rücklage allerdings im Lauf der kommenden Jahre weitgehend aufgebraucht sein. Natürlich müssen zum Wiedereinhalten der Schuldenbremse bis 2024 aber auch die Ausgaben gebremst werden. Von noch 5,1 Prozent in diesem Jahr fällt der Anstieg auf nur noch 2,9 Prozent im kommenden, 3,2 Prozent im übernächsten Jahr und schließlich 1,9 Prozent im angestrebten Jahr der „schwarzen Null“ 2024. Der Ausgabenzuwachs liegt damit jeweils deutlich unter dem der veranschlagten Einnahmensteigerung.

Stolz verwies Boddenberg darauf, dass gleichwohl in der inneren Sicherheit, der Bildung, der Digitalisierung und beim Klimaschutz viel Geld investiert werde.