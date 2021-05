Ein Ministerium als Aufreger

Stuttgart. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) war knapp angebunden. „Das Wohnen verdient ein eigenes Ministerium“, begründete der Regierungschef die Entscheidung für ein zusätzliches Ressort in der künftigen grün-schwarzen Landesregierung. Dem Regierungschef dürfte schon bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages klar gewesen sein, dass die Vergrößerung seiner Regierung Kritiker auf den Plan rufen würde. „Für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum braucht es kein neues und teures Ministerium“, nennt Zenon Bilaniuk vom Steuerzahlerbund die Entscheidung „nicht zielführend“.

Auf der Suche nach Ersatz Nur mit einem Trick kann sich die grün-schwarze Regierung neun Staatssekretäre leisten. Denn die Landesverfassung deckelt ihre Zahl auf ein Drittel der Minister. Das wären maximal vier. Über Namen wird bisher nur spekuliert. Das Personal soll erst nach den Parteitagen am Wochenende benannt werden. Die Grünen müssen zunächst Nachfolger für ihre Minister benennen. Als Favorit für das Finanzministerium gilt der Schwetzinger Bundestagsabgeordnete Daniel Bayaz. Nach der Logik der Grünen braucht es im Umweltministerium dann eine Frau. Dafür ist Finanzexpertin Thekla Walker im Gespräch. Kultusministerin könnte die bisherige Staatsministerin Theresia Schopper werden. pre

In den grün-schwarzen Regierungskreisen versucht man zu beschwichtigen. Die Fachbeamten für das geplante „Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen“ seien ja schon da und müssten ihre Büros im Neuen Schloss nicht einmal verlassen. Bisher betreuen 60 der 485 Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums den Themenbereich. Es wären nur zehn bis 15 neue Stellen erforderlich, für Minister und Staatssekretärin, ihre persönlichen Referenten, Vorzimmer, Sprecher und natürlich zwei Fahrer.

Ein Minister verdient monatlich 14 839 Euro, ein Staatssekretär immerhin 12 614 Euro. Ein paar Millionen kommen da jedes Jahr schon zusammen. „Genau lassen sich die anfallenden Kosten noch nicht abschätzen“, meint Bilaniuk. Man müsse aber bedenken, dass die Personalstellen den Haushalt über Jahrzehnte belasten. Dabei hat sich die grün-schwarze Regierung in ihrer ersten Amtszeit schon 600 zusätzliche Ministerialbeamte geleistet, ein Anstieg um fast 20 Prozent. Seit Kretschmanns Start vor zehn Jahren sind sogar 900 neue Stellen zusammengekommen.

Als Begründung für das Mini-Ressort schiebt CDU-Landeschef Thomas Strobl das Argument nach, man müsse den Landesentwicklungsplan fortschreiben. „Das ist eine Heidenarbeit“, betont er.

Machtspiele und Frauenanteil

Tatsächlich geht es um die neue Machtbalance in der grün-schwarzen Koalition. Bisher hatten beide Parteien je fünf Ressorts. Nun wollen die Grünen eine Mehrheit abgebildet sehen, nachdem sie mit 32,6 Prozent die CDU bei der Landtagswahl um 8,5 Prozentpunkte abgehängt haben. Dazu griffen sie nach dem wichtigen Kultusministerium.

Es drohte eine Schieflage von 6 Ministern plus Ministerpräsident für die Grünen und nur 4 für die CDU. So entstand die Idee für ein weiteres Ressort. Lange war über ein Digitalisierungsministerium spekuliert worden, wie es andere Ländern haben. Doch dafür hätte Strobl aus dem Innenressort Kompetenzen abgeben müssen. So entstand die Idee mit dem Bauministerium.

Mit dem fünften Ressort kann die CDU auch ihr Frauenproblem lindern. Mit Strobl, Landwirtschaftsminister Peter Hauk und dem bisherigen Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart als Justizminister sind drei Männer gesetzt. Dass Nicole Hoffmeister-Kraut Wirtschaftsministerin bleibt, ist anzunehmen. Für das neue Ressort gilt die Abgeordnete Nicole Razavi als Favoritin.

Auch bei den Staatssekretären gönnt sich Grün-Schwarz zusätzliche Posten. Sogar im kleinen Wohnungsministerium haben sich die Grünen einen Platz gesichert. Solche Über-Kreuz-Besetzungen sind ungewöhnlich. „Das ist gegenseitige Kontrolle auf höchster Ebene“, spottet SPD-Generalsekretär Sascha Binder. Im Kultusministerium wird es sogar zwei Staatssekretäre geben, einen darf die CDU stellen.

Dabei hatte unter der ambitionierten Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) ihr Parteifreund Volker Schebesta schon bisher als alleiniger Staatssekretär zumindest nach außen keinen Wirkungskreis. Kenner der Szene berichten, Schebesta sei kaltgestellt gewesen. Das droht natürlich erst recht, wenn ein Staatssekretär gar einer anderen Partei angehört.

Auch bei den Grünen gibt es unauffällige Staatssekretärinnen. Hinter Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) ist Bärbl Mielich kaum aufgefallen. Schlagzeilen machte sie zuletzt vor einem Jahr mit dem Vorschlag, dass Ärzte in Unikliniken nur eingestellt werden sollten, wenn sie sich bereit erklären, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen.