Stuttgart. Über Hans-Ulrich Rülke gibt es viele Klischees – er sei unnahbar, immer auf Krawall gepolt oder auch polemisch. An all diesen Klischees ist natürlich was dran – und er hat sie über die Zeit durch sein Auftreten gepflegt. Auf der anderen Seite ist Rülke der politische Akteur, der der Südwest-FDP eine Stimme und ein Gesicht gibt. Nicht umsonst ist Rülke ihr Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Doch alle Bemühungen des 59-Jährigen bringen nichts, wenn seine FDP bei der Landtagswahl nach dem 14. März wieder in der Opposition landet.

AdUnit urban-intext1

Das weiß auch der Pforzheimer Rülke und geht mit seiner Absicht einer Regierungsbeteiligung in den vergangenen Tagen so offensiv um wie kein anderer Spitzenkandidat. Er wolle so hoch hinaus, wie es irgendwie geht, er könne sich das Amt des Superministers zuständig für Wirtschaft, Energie und Verkehr vorstellen, Bescheidenheit sei nicht sein Anspruch – mit solchen Sätzen untermauert er seine Ziele bei der Landtagswahl. Understatement? Davon hält Rülke nichts.

Die aktuell wahrscheinlichste Machtoption für die FDP ist wohl eine Ampelkoalition mit den Grünen und der SPD. Kommt es dazu, könnte sein Traum von einer Regierungsbeteiligung – nach zehn Jahren mühsamer Oppositionsarbeit in der kleinsten Fraktion – endlich wahr werden. Und da er die Wahrscheinlichkeit, dass die CDU stärkste Kraft wird, nach den jüngsten Umfragen als eher überschaubar bezeichnet, nähert sich Rülke den Grünen an. Er wirbt offensiv für eine Ampel, obwohl er die Grünen und Ministerpräsident Winfried Kretschmanns seit 2011 so scharf kritisiert wie kein Zweiter.

Und selbst wenn Kretschmann keine weiteren fünf Jahre amtieren würde, würde er die Koalition unter Kretschmanns möglichem Nachfolger Andreas Schwarz gerne fortsetzen, hat Rülke in den vergangenen Tagen in Zeitungsinterviews gesagt. Will da einer um jeden Preis regieren? Das verneint er deutlich. Die FDP trete nur in eine Regierung ein, wenn er FDP-Inhalte umsetzen kann, lautet seine standardmäßige Antwort auf diese Frage.

Abkehr von der CDU

AdUnit urban-intext2

Die Abkehr Rülkes von der CDU, mit der die FDP von 1996 bis 2011 durchgängig gemeinsam regierte, wird bei den Christdemokraten natürlich sehr kritisch gesehen. Nachdem er sich jahrelang an CDU-Innenminister Thomas Strobl abgearbeitet hatte, nimmt er jetzt Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann ins Visier. Wenn die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Kretschmann als Ministerpräsidenten behalten wolle und es am Ende in Baden-Württemberg mehr Einhörner gebe als Leute, die Eisenmann als Ministerpräsidentin haben wollen, könne das der FDP nicht gleichgültig sein, sagt er mit Blick auf aktuelle Umfragewerte.

Und selbst wenn es für eine Deutschlandkoalition mit CDU, FDP und SPD überraschenderweise doch reichen würde, dürften die Sozialdemokraten nicht mitspielen. Apropos Deutschlandkoalition. Für ein solches Bündnis hat er während der ablaufenden Legislaturperiode immer wieder geworben. Vor knapp drei Jahren scheint sich die Tür für eine Zusammenarbeit der FDP mit der CDU und der SPD kurz zu öffnen. Im April 2018 lassen die Grünen bei der Wahl einer neuen Landtagsvizepräsidentin die CDU-Frau Sabine Kurtz im ersten Wahlgang durchfallen – als Revanche für die Blockade der CDU bei der Reform des Landtagswahlrechts. Danach muss Kretschmann die Abgeordneten wieder auf Linie bringen.

AdUnit urban-intext3

Rülke versucht derweil, die CDU-Fraktion davon zu überzeugen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, um aus dem Bündnis mit den Grünen auszusteigen – und endlich aus dem Schatten des beliebten Ministerpräsidenten zu treten. Doch als es ernst wird, springt die CDU nicht – und der knochenharte Rülke merkt, dass er auf diesem Weg mit den Christdemokraten nicht weiterkommen wird. Aber das ist Schnee von gestern für den Mann, der Großes vorhat.

AdUnit urban-intext4

Auffällig ist, dass der 1,90-Meter-Mann in dieser Legislaturperiode die AfD immer wieder scharf angegangen ist. „Und die geistigen Vorläufer von Herrn Räpple sind im Stechschritt durch das Brandenburger Tor marschiert“, attackiert er den inzwischen von der AfD-Fraktion ausgeschlossenen Abgeordneten Stefan Räpple. Und als er im Herbst 2017 die AfD im Landtag nach Strich und Faden zerlegt, kommt Rülkes Auftritt sogar in der „Heute Show“.

Ob es Rülke aber am Ende schafft, die FDP in die Regierung zu führen, bleibt abzuwarten. Bei den jüngsten Umfragen lag die Partei zwischen acht und zehn Prozent. Wenig überraschend steht für Rülke jedenfalls fest: „Ein Regierungswechsel in Baden-Württemberg ist nur mit der FDP möglich.“