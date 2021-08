Ein Loch in der Außenfassade des Hauptbahnhofs

Stuttgart. Am denkmalgeschützten Gebäude des Stuttgarter Hauptbahnhofs lösen sich mitten in der Nacht Steine aus der Fassade und hinterlassen ein Loch von rund drei Metern Durchmesser. Feuerwehr, Bundespolizei, Verantwortliche der Bahn und Statiker eilen herbei. Aus Sicherheitsgründen wird der im Zuge des milliardenschweren Bahnprojekts Stuttgart 21 bekanntgewordene Bonatzbau gesperrt. Und auch der davorliegende Bereich der Taxivorfahrt am Arnulf-Klett-Platz, wo die Steine auf den Boden prallen.

Der Zugverkehr wurde laut Bahn nicht beeinträchtigt. Passagiere wurden über das Gelände der Landesbank Baden-Württemberg und den Schlossgarten zu den Zügen umgeleitet. Einige versuchten am Morgen rennend noch ihren Zug zu erwischen. Teils über Metallstege entlang der Bahnhofsbaustelle führte ein schmaler Pfad an der Bank vorbei. Hier bildeten sich lange Schlangen, Corona-Abstände wurden oft nicht eingehalten. An Absperrgittern standen Mitarbeiter der Bahn und der Bundespolizei und wiesen Fahrgästen den Weg. Per Durchsage wurde über die Sperrung informiert.

Das fast 100 Jahre alte Empfangsgebäude und Wahrzeichen Stuttgarts wird seit 2019 von der Deutschen Bahn saniert. Die Steine fielen oberhalb zweier Fenster heraus, aus einer Höhe von etwa 15 Metern. Die Feuerwehr setzt Sonderfahrzeuge ein, mit einer Drehleiter erkunden sie die Fläche im Inneren des dunklen Lochs.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn gibt nur spärliche Informationen: „Wann genau die letzten Arbeiten hinter dem Fenster stattgefunden haben, entzieht sich meiner Kenntnis“, sagt er. Und: „Die Deutsche Bahn hat noch in den frühen Morgenstunden mit Hochdruck begonnen, gemeinsam mit einem Expertenteam zu ermitteln, warum sich die Fassadenteile lösen konnten. Sobald das weitere Vorgehen feststeht, wird die Deutsche Bahn über die weitere Entwicklung informieren.“

Umstrittenes Großprojekt

Laut Plan erhält das Bauwerk im Zuge der Modernisierung ein neues Tragwerk und moderne Gebäudetechnik. Das Äußere soll jedoch erhalten bleiben. Bringt der Zwischenfall den Zeitplan des umstrittenen Großprojekts Stuttgart 21 durcheinander? Nein, betont der Bahnsprecher. „Verzögerungen im Projekt Stuttgart 21 sind nicht zu erwarten.“ In dem betroffenen Bereich des Gebäudes seien früher Büroräume gewesen. Dort sollen auch künftig Büroräume untergebracht werden.

Der umstrittene Bahnhof mit einem Kostenrahmen von 8,2 Milliarden Euro soll nach diversen Kostensteigerungen und zeitlichen Verschiebungen 2025 fertig sein. Im Finanzierungsvertrag waren 2009 noch 4,5 Milliarden Euro festgelegt worden. Im Rahmen des Großprojektes wird der bestehende Kopfbahnhof durch einen tiefergelegten und um 90 Grad gedrehten Durchgangsbahnhof ersetzt. Die Planungen für die Modernisierung des Bonatzbaus wurden von der Bahn, der Stadt, den Denkmalschutzbehörden und dem Architekturbüro Ingenhoven entwickelt. Der Entwurf sieht vor, die prägenden Gebäudeteile des Bonatzbaus – Turm, Kopfbahnsteighalle, Mittelaufgang sowie Kleine und Große Schalterhalle – zu erhalten und durch das neue Tragwerk zu entlasten und zu sichern.

Dagegen regten sich nach Baubeginn heftige Proteste. Im September 2010 eskalierte der Konflikt. Bei der Räumung des Stuttgarter Schlossgartens wurden laut Innenministerium mehr als 160 Menschen verletzt. Das Verwaltungsgericht Stuttgart erklärte den Polizeieinsatz im November 2015 für rechtswidrig. lsw