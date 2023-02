Ein Gesetz für Fußgänger und Radfahrer

Wiesbaden. Gesetze für den Straßenverkehr, aber auch Busse und Bahnen im Öffentlichen Personennahverkehr gibt es längst. In Hessen sollen jetzt aber auch die Anliegen von Fußgängern und Radfahrern erstmals in einem eigenen Gesetz verankert werden. Mit dem etwas sperrigen Titel „Nahmobilitätsgesetz“ soll es in der kommenden Woche im Wiesbadener Landtag eingebracht und nach einer Anhörung noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), der im Kabinett für das Vorhaben verantwortlich zeichnet, spricht von einem „neuen Kapitel der Verkehrswende“.

Gerade die Interessen der schwächsten Verkehrsteilnehmer, die zu Fuß oder auf dem Fahrrad unterwegs sind, sollen damit deutlich gestärkt werden. Das unterstrichen Al-Wazir und die Abgeordneten Heiko Kasseckert (CDU) und Katy Walther (Grüne) von den Regierungsparteien am Freitag bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs in der Landeshauptstadt. Dass es zu einem solch eigenen Gesetz kommt, können sich auch die Initiatoren eines Volksbegehrens zur Verkehrswende mit auf die Fahnen schreiben, die Al-Wazir Ende August rund 70 000 Unterschriften dafür übergaben.

Bestenfalls ein erster Schritt

Das räumte der Minister selbst ein, doch die Vertreter der Initiative sehen in dem jetzt vorgelegten Gesetz bestenfalls einen „ersten Schritt“. Es bleibe weit hinter den Erwartungen zurück und biete „viel zu wenig relevante Fortschritte“. Doch den Gesetzesvorschlag der Initiative habe die Landesregierung „leider ablehnen müssen“, sagte Al-Wazir, weil er in Teilen unzulässig war. So habe er Regelungen enthalten, die gar nicht in die Kompetenz des Landes fielen, weil sie Bundesrecht unterliegen.

Der stattdessen jetzt von den Fraktionen der CDU und Grünen eingebrachte Gesetzentwurf sieht vor, dass künftig eine Summe von zehn Prozent der Mittel für den Straßenbau in Hessen zusätzlich für den Bau von Radwegen zur Verfügung gestellt werden muss. Auch werden die Radwege entlang der Landesstraßen jetzt gesetzlich verankert.

Als fast utopisch anmutendes Ziel wird in dem Gesetz die Reduktion der Verkehrstoten auf Null genannt. Dass das bei derzeit landesweit Hunderten Opfern im Jahr natürlich „nicht sofort“ erreichbar sei, räumte auch der Verkehrsminister ein, Er erhofft sich von der gesetzlichen Verankerung dieses langfristigen Ziels zumindest Fortschritte auf dem Weg dorthin.

Auch der Grundsatz Sanierung vor Neubau beim Bau von Landesstraßen soll Gesetzeskraft erhalten. Den Kommunen soll das geplante Gesetz Unterstützung beim Parkraummanagement zusagen, so dass Menschen mit Kinderwagen, Rollatoren oder Rollstühlen nicht mehr mühsam zwischen parkenden Autos einen Weg über die Straße suchen müssten, wie es Walther formulierte.

Zudem soll für alle Fahrzeuge des Landes ein Abbiegeassistent vorgeschrieben werden, was ebenfalls die Unfallgefahr deutlich reduzieren könnte. Auch sonst soll das Land als Hessens größter Arbeitgeber Vorbildfunktion in Sachen Fahrrad-Freundlichkeit einnehmen.