Ein 40 Kilo schwerer Anzug als Lebensversicherung

Stuttgart. Tatort Mühlacker: Eine Mitarbeiterin einer Firma im Enzkreis öffnet ein Paket. Es riecht komisch. Die Feuerwehr analysiert den Inhalt. Ihre Messungen lassen einen Kampfstoff vermuten. Das ist ein Fall für die Entschärfer des Landeskriminalamts Baden-Württemberg. Die Männer und Frauen rücken immer dann aus, wenn es im Land den Verdacht auf einen hochexplosiven Fund gibt. Der Stoff in dem Paket habe sich im Nachhinein als harmlos herausgestellt, sagt Stefan Knapp, der beim Landeskriminalamt in Stuttgart den Entschärfungsdienst verantwortet.

Das Wort Angst nehmen die zehn Männer und zwei Frauen im Zusammenhang mit ihrer durchaus gefährlichen Arbeit nicht gerne in den Mund. „Respekt ist der bessere Ausdruck. Wir gehen immer von einer Echtlage aus“, erzählt der Vater. Man habe es mit gefährlichen Gegenständen zu tun. Da sind keine Superhelden oder Abenteurer gefragt, sondern Menschen, die genau wissen, was zu tun ist. Zum Großteil sind die herrenlosen Koffer, Pakete oder Einkaufstaschen im Nachhinein harmlos. Doch das stellt sich natürlich erst immer nach dem Einsatz heraus. Die Spezialisten des Landeskriminalamts sind für ganz Baden-Württemberg zuständig.

Hightech-Roboter unterstützen

Einer von ihnen ist Julian M. Er ist 2015 von der Bundeswehr zum LKA gekommen. Bei der Truppe war er Kampfpilot. Bei den Entschärfern ist er der Fachmann für Elektronik. Ihn fasziniere der Umgang mit der Technik, sagt der Quereinsteiger. Er und seine Kollegen wollen vor allem nicht, dass man zu viel über ihr Handwerk erfährt. Denn ihre potenziellen Gegner können auch Terroristen und die Organisierte Kriminalität sein.

Zur Begutachtung eines kritischen Gegenstands stehen den Entschärfern drei fahrbare Hightech-Roboter zu Verfügung, die unter anderem mit Kameras ausgestattet sind. Die mehrere Hunderttausend Euro teuren Fernlenkmanipulatoren kommen oft zum Einsatz, um sich einen Überblick zu verschaffen. Auf das Fahrzeug kann auch ein Wassergewehr montiert werden, um mit Hilfe eines heftigen Wasserstrahls eine mögliche Bombe zu zerstören. „Wenn wir nicht entschärfen können, müssen wir sprengen.“ Deshalb haben die Spezialisten auch immer Plastiksprengstoff mit dabei. Oftmals ziehen die Männer und Frauen auch einen über 40 Kilogramm schweren Bombenschutzanzug an. Der ist ihre Lebensversicherung, wenn sie nah ans Objekt müssen. Im vergangenen Jahr haben die LKA-Fachleute 375 Einsätze absolviert. In 82 Fällen stießen sie auf sprengstoffverdächtige Gegenstände, in 26 Fällen stellten sie eine unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung fest und in 15 Einsätzen mussten scharfe und bereits mit Zündern versehene Handgranaten unschädlich gemacht werden. Letztere seien im Bereich der organisierten Kriminalität und im Rockermilieu beliebt.

Bundesweit gibt es mehrere Hundert Entschärfer, hauptsächlich bei der Polizei in den Ländern und der Bundespolizei. Die gesamte Ausbildung dauere ein gutes Jahr und sei in entsprechende Lehrgänge unterteilt, beispielsweise zum Thema Umgang mit Sprengstoff und Elektronik, so Knapp. Beim LKA machen zurzeit vier Personen die Ausbildung. In der Truppe von Knapp sind nicht alle von Haus aus Polizisten. So gibt es Chemiker oder auch Elektronikspezialisten darunter. lsw