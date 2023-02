„Echter Mehrwert für einzelne Fächer“

Florian Nuxoll ist Lehrer in Tübingen und gibt Fortbildungen zu Fragen rund um Schule und Digitalisierung. Sein neuestes Thema: ChatGPT. Das Künstliche Intelligenz-System sorgt seit seinem Erscheinen Ende vergangenen Jahres für Furore.

Herr Nuxoll, ChatGPT, der neue Text-Roboter, formuliert Texte in geschliffener Sprache. Müssen Schulen ihn fürchten?

Florian Nuxoll: Zum einen ja, da Schülerinnen und Schüler damit Hausaufgaben lösen und ganze Aufsätze schreiben lassen können. Zum anderen aber auch deswegen, weil ChatGPT wie ein Papagei ist. Der hat ganz viel gehört und baut Sätze, die grammatikalisch richtig sind, er hat aber kein Verständnis von dem, was er sagt.

Trotzdem klingt es ganz schön perfekt, was dieser Papagei so plappert.

Nuxoll: Das ist das Fiese. Dort, wo Sprache ins Spiel kommt, wenn jemand einen kohärenten, zusammenhängenden Satz bildet, der Sinn ergibt, ziehen wir Menschen daraus den Trugschluss, dahinter stehen verlässliche Aussagen. Meistens ist das, was ChatGPT von sich gibt, richtig. Es kann aber auch komplett erfundener Unsinn sein.

Aber das ist ja das Problem – was machen wir dann mit dem Unsinn?

Nuxoll: Wir müssen das erkennen, und um im Kontext Schule zu bleiben: Die Schülerinnen und Schüler müssen lernen, dass dieses Risiko besteht, dass ChatGPT Fehlinformationen liefert. Und dass sie deshalb alles, was von der KI kommt, mit anderen Quellen abgleichen müssen.

Hinter dem KI-Projekt stehen ein Unternehmen mit wirtschaft- lichen Interessen und Entwickler, die darüber entscheiden, mit welchen Daten sie die KI füttern. Ist das nicht gefährlich?

Nuxoll: Es kann gefährlich sein, und das muss man im Hinterkopf haben, wenn man mit einer KI arbeitet. Mittelfristig brauchen wir deshalb auch ein europäisches Sprachmodell. ChatGPT wurde ja von einer US-amerikanischen Firma entwickelt. Dieses Unternehmen kann bestimmen, welche Inhalte erstellt werden dürfen beziehungsweise welche auch nicht. Ein europäisches Sprachmodell könnten wir mit unseren Wert- und Moralvorstellungen programmieren. Denn wenn die Daten, auf denen eine KI basiert, rassistisch oder antidemokratisch sind, sind, können auch die Texte und Antworten später rassistisch oder demokratiefeindlich sein.

Wo bleibt da der Nutzen einer solchen KI, speziell in der Bildung?

Nuxoll: Es gibt ganz viele Nutzungsmöglichkeiten, und wir müssen nun schauen, wo wir sie einsetzen. Ich vergleiche das mit der Diskussion, die wir vor vielen Jahren über den Taschenrechner geführt haben, ob der im Unterricht benutzt werden darf oder nicht. Inzwischen gibt es einen Teil in den Klassenarbeiten und sogar Abiprüfungen mit Taschenrechner und einen Teil ohne.

Das heißt, ChatGPT ist immer nur eine Ergänzung für den Unterricht?

Nuxoll: Genau! Künstliche Intelligenzen wie ein solcher Chatbot eignen sich für die Ko-Konstruktion, in der Zusammenarbeit. Man kann ihn zum Beispiel damit beauftragen, Modelltexte über ein vorgegebenes Thema zu schreiben. Zum Beispiel einen Kommentar über Social Media, einmal aus Sicht eines Jugendlichen verfasst, eines älteren Menschen und eines Donald Trump-Fans. Die Schüler können die Texte dann interpretieren und schauen, wie sie sich je nach Blickwinkel unterscheiden.

Das klingt schon fast futuristisch – Zusammenarbeit mit einer KI. Sind die Schulen darauf vorbereitet?

Nuxoll: Nicht alle Schulen, aber das Thema kommt langsam an. Das Problem liegt eher woanders: bei der Ausstattung der Schulen. Die Schulen müssen verlässlich digitalisiert werden, und zwar unabhängig von der finanziellen Ausstattung einer Gemeinde, der Kompetenz der Verwaltung und dem politischen Willen des Gemeinderats. Das Geld muss vom Land oder Bund kommen, und es muss an jeder Schule Fachkräfte geben, IT-Experten, die sich damit auskennen.

Die gibt es nicht?

Nuxoll: Die gibt es nicht wirklich … Anders als in anderen europäischen Ländern. Dort ist das selbstverständlich.

Ob die Corona-Pandemie zu einem Innovationsschub in den Schulen geführt hat, ist umstritten. Jetzt sollen Schulen auch noch mit KI-Systemen umgehen, wie soll das funktionieren?

Nuxoll: 1984 ist im Magazin „Spiegel“ ein Artikel erschienen, darin hieß es, mit dem Computer zöge jetzt die Revolution in die Bildung ein. Der könnte, mit wenigen Änderungen, noch heute abgedruckt werden. Digitalisierung hat für Schulen und Lehrkräfte bislang einen Mehraufwand bedeutet, das hat die Entwicklung vielfach gebremst. Mit der KI könnte das anders werden.

Inwiefern?

Nuxoll: Weil es damit einen echten Mehrwert für die einzelnen Fächer gibt. Wie ich vorhin beschrieben habe, kann ich den Chatbot direkt im Unterricht einsetzen und spare dadurch Zeit, ich kann Texte vorformulieren, Lückentexte erstellen, Vokabellisten schreiben. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr drüber schaue und Dinge anpasse, aber ich habe schon mal ein Grundgerüst. Das gilt im Übrigen auch für Elternbriefe, das habe ich bereits ausprobiert, und es funktioniert überraschend gut. Auch dem Lehrermangel kann man mit Künstlicher Intelligenz begegnen.

Wie das?

Nuxoll: KI bietet in der Entwicklung intelligenter Tutorsysteme riesige Potenziale. Es gibt bereits Projekte, bei denen digitale Arbeitsbücher für den Schulunterricht entwickelt wurden. Die erledigen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht oder zu Hause, und das System erkennt die Fehler, auf inhaltlicher und sprachlicher Ebene. Es erklärt dem Schüler aber nicht nur, welchen Fehler er gemacht hat, sondern die KI sieht auch, wo sich Fehler häufen, und kann dementsprechend weitere Aufgaben vorschlagen. Wer zum Beispiel im Englischen Schwierigkeiten mit irregulären Verben hat, erhält mehr Aufgaben dazu. So kann man der Heterogenität in Klassen gerecht werden.

Muss es für den Einsatz von KI an Schulen neue Richtlinien geben?

Nuxoll: Die Bildungspläne geben viel her, da muss eigentlich nichts neu formuliert werden. Man braucht auch kein neues Fach, um Schülern den Umgang beizubringen. Das passiert ja bereits im Unterricht. Das Einzige, was passieren muss, sind strukturelle Reformen, sonst kann man es auch gleich lassen.