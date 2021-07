Durchsuchungen bei fast 50 Verdächtigen

Koblenz/Rhein-Neckar. Im Rahmen von Ermittlungen wegen Schwarzarbeit und Verdachts auf Rechnungsbetrug haben Zoll und Polizei 50 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Durchsuchungen gab es in Rheinland-Pfalz in Mainz und Worms sowie im Landkreis Hameln-Pyrmont, in Hessen, Baden-Württemberg, Hamburg und Sachsen. Nach Angaben der Koblenzer Staatsanwaltschaft richten sich die Ermittlungen gegen 41 Männer und sieben Frauen im Alter von 21 bis 67 Jahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Ermittlungen zufolge sollen 24 von ihnen mit Hilfe sogenannter Servicefirmen im Rhein-Main-Gebiet in großem Umfang sogenannte Abdeckrechnungen erstellt und in Umlauf gebracht haben. Dabei handelt es sich um Scheinrechnungen, die die Zahlung von Schwarzlöhnen verschleiern sollen. In diesem Fall sollen die Firmen den Geschäftsbetrieb eines Bauunternehmens vorgetäuscht und ihren Auftraggebern ermöglicht haben, Schwarzarbeit in der Baubranche zu verschleiern und zu finanzieren. Der den Betreibern der Servicefirmen zur Last gelegte Gesamtschaden soll den Angaben zufolge rund 15 Millionen Euro betragen.

Bei den übrigen 24 Beschuldigten handelt es sich um die Käufer der Abdeckrechnungen. Sie sollen als Geschäftsführer oder Inhaber von Bauunternehmen in Mainz, Worms und Ludwigshafen, Frankfurt, Sachsen und Niedersachsen mit Hilfe der Abdeckrechnungen Bauaufträge teils mit Schwarzarbeit ausgeführt und sich so große Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Unternehmen verschafft haben. Allein im Fall eines Unternehmens im Landkreis Hameln-Pyrmont beträgt der Schaden Schätzungen zufolge etwa neun Millionen Euro.

Auch Bargeldspürhunde des Zolls und der Polizei waren im Einsatz. Gegen insgesamt fünf Beschuldigte, darunter drei Betreiber der Servicefirmen und zwei Rechnungskäufer, wurden Haftbefehle des Amtsgerichts Koblenz vollstreckt. lsw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2