Dreyer setzt auf Klimaschutz

Mainz. „Großes gelingt gemeinsam“ hat Malu Dreyer die Regierungserklärung überschrieben, die sie am Mittwoch in der Mainzer Rheingoldhalle als coronabedingtem Ausweichquartier des Landtags von Rheinland-Pfalz hält. Bescheidenheit ist nicht die Sache der SPD-Politikerin, die bei der Landtagswahl vor drei Monaten mit ihrer Ampelkoalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen einen eindrucksvollen Wahlsieg erzielt hat. Große Überraschungen bleiben in der 35 Seiten umfassenden Rede jedoch aus, die dem Koalitionsvertrag entsprechend neben roten auch grüne und einige gelbe Töne enthält.

„Politik der Nachhaltigkeit“

Ehrgeizige Ziele nennt Dreyer vor allem beim Klimaschutz aus dem Ressort ihrer neuen Stellvertreterin und Umweltministerin Anne Spiegel von den Grünen. Dreyer spricht von einem „Zukunftsvertrag“ und betont: „Wir wollen aus dem Umbruch einen Aufbruch machen. Wir stehen für eine Politik der Nachhaltigkeit, die Ökologie, Ökonomie und gesellschaftlichen Zusammenhalt konsequent zusammen denkt.“ Wirklich neu in ihrem Regierungsprogramm ist, dass sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin jetzt auch verstärkt des Rats von Wissenschaftlern bedient.

So will sie einen „Zukunftsrat für nachhaltige Entwicklung“ einrichten, den Vorsitz übernimmt die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, Jutta Allmendinger. Das Gremium solle das angesprochene Zusammendenken von Ökonomie und Ökologie, aber auch sozialer Gerechtigkeit mit Nachdruck vorantreiben. Breiten Raum in der Regierungserklärung nimmt erwartungsgemäß das klimaneutrale Bundesland ein, auf das sich die zweite Ampelregierung in Rheinland-Pfalz verständigt hat. Schon bis 2030 sollen die Stromerzeugung durch Windenenergie verdoppelt und die durch Photovoltaik verdreifacht werden. Dreyer bekennt sich hierbei zum Bau neuer Windräder. Der Pfälzer Wald bleibe aber natürlich geschützt.