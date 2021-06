Dreyer setzt auf gemeinsamen Klimaschutz

Mainz. „Großes gelingt gemeinsam“ hat Malu Dreyer die Regierungserklärung überschrieben, die sie am Mittwoch in der Mainzer Rheingoldhalle als coronabedingtem Ausweichquartier des Landtags von Rheinland-Pfalz hält. Bescheidenheit ist nicht die Sache der SPD-Politikerin, die bei der Landtagswahl vor drei Monaten mit ihrer Ampelkoalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen einen eindrucksvollen Wahlsieg erzielt hat. Große Überraschungen bleiben in der 35 Seiten umfassenden und rund anderthalb Stunden dauernden Rede jedoch aus, die dem Koalitionsvertrag entsprechend neben roten auch vernehmliche grüne und einige gelbe Töne enthält.

AdUnit urban-intext1

„Politik der Nachhaltigkeit“

Ehrgeizige Ziele nennt Dreyer vor allem beim Klimaschutz aus dem Ressort ihrer neuen Stellvertreterin und Umweltministerin Anne Spiegel von den Grünen. Aber auch das neugebildete Ministerium ihres SPD-Parteifreunds Alexander Schweitzer für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung kommt nicht zu kurz. Der dritte Koalitionspartner FDP mit Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt an der Spitze wiederum findet sich mit einem klaren Bekenntnis zur geplanten Mittelrheinbrücke und der Wiederbelebung der Innenstädte nach der Corona-Pandemie in der Regierungserklärung für die neue Wahlperiode wieder.

Dreyer spricht von einem „Zukunftsvertrag“ und betont ganz besonders den Zusammenhalt der Menschen, für den sie auch persönlich steht und mit dem sie den Wahlkampf erfolgreich bestritten hat. „Wir wollen aus dem Umbruch einen Aufbruch machen. Wir stehen für eine Politik der Nachhaltigkeit, die Ökologie, Ökonomie und gesellschaftlichen Zusammenhalt konsequent zusammen denkt“, ruft sie aus.

Wirklich neu in ihrem Regierungsprogramm ist, dass sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin jetzt auch verstärkt des Rats von Wissenschaftlern bedienen wird. So will sie in der Staatskanzlei einen „Zukunftsrat für nachhaltige Entwicklung“ einrichten, für deren Vorsitz Dreyer die Professorin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, Jutta Allmendinger, gewonnen hat. Das Gremium solle das angesprochene Zusammendenken von Ökonomie und Ökologie, aber auch sozialer Gerechtigkeit mit Nachdruck vorantreiben, nennt sie als Ziel der Ideenschmiede mit weiteren Experten von außerhalb der Politik.

AdUnit urban-intext2

Und natürlich vergisst die Mainzer Regierungschefin auch den größten Erfolg in ihrem Bundesland des vergangenen Jahres nicht: Impfstoff-Produzent Biontech soll nur der Kern dafür sein, dass Rheinland-Pfalz künftig zum führenden Standort für Biotechnologie entwickelt wird.

Breiten Raum in der Regierungserklärung nimmt erwartungsgemäß das klimaneutrale Bundesland ein, auf das sich die zweite Ampelregierung in Rheinland-Pfalz verständigt hat. Zwischen 2035 und 2040 soll es erreicht sein, und schon bis 2030 die Stromerzeugung durch Windenenergie verdoppelt und die durch Photovoltaik verdreifacht werden. Um die Dringlichkeit der Aufgaben zu unterstreichen, werde zudem der Klimaschutz als Staatsziel in der Landesverfassung verankert.

AdUnit urban-intext3

Pfälzer Wald bleibt geschützt

Dreyer betont aber auch, dass bei der Windenergie nicht nur entschlossen, sondern zugleich mit Bedacht vorgegangen werde. Sie bekennt sich zum Bau neuer Windräder, denn um den Wald zu schützen, müsse man auch etwas gegen den Klimawandel tun. Sie stellt aber klar, dass dies nicht zulasten alter Waldbestände und von Schutzgebieten geht. Das UNESCO-Biosphärenreservat Pfälzer Wald bleibe natürlich geschützt.

AdUnit urban-intext4

Höhere Investitionen kündigt Dreyer auch in der Bildung an und verspricht: „Kein junger Mensch soll in der Pandemie verlorengehen.“ Den Kommunen sagt sie nach dem Gerichtsstreit über den Finanzausgleich vor der Wahl eine gute Partnerschaft zu. Die Polizei werde aufgestockt, und Antisemitismus werde nicht geduldet. Erst an diesem Donnerstag steht im Landtag die Debatte über die Regierungserklärung an. Streit droht, denn die Opposition aus CDU, AfD und Freien Wählern wird wohl kaum ein gutes Haar daran lassen.