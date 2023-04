Drei Tote bei Hausbrand

Gernsbach. Nach einem nächtlichen Hausbrand sind am Donnerstag drei Leichen in der Ruine entdeckt worden. Die Ermittler schließen nicht aus, dass es sich um drei Kinder im Alter von vier, acht und 14 Jahren handelt, die nach dem Feuer vermisst worden waren. Die Identität der Toten muss noch mit Hilfe von Sachverständigen der Rechtsmedizin geklärt werden. Die Ermittler schließen anscheinend noch mehr Opfer nicht aus: „Ob sich noch weitere Leichen im Haus befinden, ist Gegenstand der weiteren Suchmaßnahmen“, hieß es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt und wurde ermittelt.

In dem privat vermieteten ehemaligen Hotel im Gernsbacher Ortsteil Reichental (Kreis Rastatt) wohnten vor allem osteuropäische Arbeiterfamilien. Unklar war, wie viele Menschen im Gebäude waren. Die Ermittler gehen von mindestens 16 Menschen aus, nach dem Brand seien 13 von ihnen betreut worden.

Drei Bewohner kamen mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch eine Polizistin wurde nach dem Einsatz in einer Klinik behandelt. Nach den drei Kindern wurde unter schwierigsten Bedingungen gesucht. Unklar war zunächst, ob sie zum Zeitpunkt des Feuers noch im Haus waren.

Das Feuer war Donnerstag gegen 2.45 Uhr gemeldet worden. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das alte Haus, darunter der Dachstuhl, lichterloh. Drei Bewohner im Alter von 17 Jahren, 14 Jahren sowie ein einjähriges Kind wurden vom Dach von der Feuerwehr mit Hilfe von Anwohnern gerettet. Die Löscharbeiten wurden am Morgen abgeschlossen. Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort. dpa