Dr. Andre Baumann ruft im Land zur Mülltrennung auf – wegen Ukraine-Krieg

Baden-Württemberg. Auch wegen des Kriegs in der Ukraine und der drohenden Energiekrise hat Umweltstaatssekretär Dr. Andre Baumann die Menschen im Land zur engagierteren Mülltrennung aufgerufen. "In der Restmülltonne sind Schätze vergraben", sagte der Grünen-Politiker am Montag in Stuttgart. "Das ist unser Gold, der Restmüll." Noch immer seien zwei Drittel der Abfälle in der Restmülltonne Wertstoffe oder Bioabfälle, die recycelt werden könnten. Biomüll leiste einen massiven Beitrag für die Energiewende. "Aus Bananenschalen wird Erdgas hergestellt, dann brauchen wir weniger Putin-Gas." Der Anteil der vergorenen Bioabfälle müsse unbedingt weiter gesteigert werden - im Moment betrage die sogenannte Vergärungsquote 67 Prozent.

