„Die Zahlen steigen stetig an“

Stuttgart. Die Zahl der Menschen, die im Südwesten wegen einer Infektion mit dem Coronavirus auf der Intensivstation behandelt werden, steigt wieder an. Welche Corona-Regeln aktuell greifen richtet sich in Baden-Württemberg auch nach der Auslastung der Intensivstationen. Antworten auf die wichtigsten Fragen dazu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ab wann sieht die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg eine Warnstufe vor?

Es gilt ein dreistufiges Warnsystem – und das sieht laut dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium eine Basis-, eine Warn- und eine Alarmstufe vor. Momentan gilt im Land noch die Basisstufe: Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz – also die Krankenhauseinweisungen im Zusammenhang mit einer Coronainfektion bezogen auf 100 000 Menschen – liegt unter 8,0 und nicht mehr als 249 Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt. Die Warnstufe wird erst dann ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder wenn die Auslastung der Intensivbetten an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen 250 erreicht oder überschreitet. Für die Alarmstufe müssen die Werte bei 12,0 (Hospitalisierungsinzidenz) beziehungsweise 390 (Intensivbetten-Auslastung) liegen.

Wie viele Covid-Patienten werden aktuell im Krankenhaus beziehungsweise auf den Intensivstationen behandelt?

Konkret lag die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz im Landes-Schnitt laut Landesgesundheitsamt am Dienstag bei 3,04. Nach Daten des DIVI-Intensivregisters waren am Dienstag 205 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 in Baden-Württemberg in intensivmedizinischer Behandlung. Mehr als die Hälfte von ihnen (110) wird demnach invasiv beatmet. Vor einer Woche lagen 177 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung auf den Intensivstationen im Land.

Wann könnte die Warnstufe erreicht sein?

Berechnungen auf der Basis eines Modells vom Institut für Infektionsprävention und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Freiburg prognostizieren einen Anstieg der Zahl der belegten Intensivbetten: Bis Ende Oktober könnten es um die 220 Covid-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung sein. „Die Zahlen steigen stetig an“, sagt Hajo Grundmann, Leiter des Instituts. Er rechnet damit, dass die 250er-Marke in der ersten oder zweiten Novemberwoche gerissen wird. Bisher mache das Modell ziemlich gute Vorhersagen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Was konkret bedeutet die Warnstufe im Vergleich zur Basisstufe?

In der Warnstufe kann sich ein Haushalt mit fünf weiteren Personen treffen, in der Alarmstufe nur noch mit einer weiteren Person. Geimpfte, Genesene, unter-17-Jährige oder Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, werden aber nicht mitgezählt. Für öffentliche Veranstaltungen gilt in der Basisstufe ebenso wie in der Warnstufe in Innenräumen die 3-G-Regelung: Geimpfte, Genesene oder Getestete haben Eintritt. Greift die Alarmstufe, gilt die 2-G-Regelung – also nur Geimpfte oder Genesene können teilnehmen. Ähnliche Regeln gelten für die Gastronomie, auch für Imbisse, Spielhallen und Kantinen.