Die Wellness-Tempel müssen weiter warten

Bad Ems/Koblenz. In Thermen können Erholungssuchende etwas für ihre Gesundheit tun und den Corona-Alltag einmal vergessen. Zumindest theoretisch. Denn seit November sind in Rheinland-Pfalz die Wellness-Tempel mit ihren Heilbädern und Saunen nach zwischenzeitlicher Öffnung wieder geschlossen. In der aktuellen Diskussion um Lockerungen der Corona-Beschränkungen spielen sie keine Rolle, was Betreiber und Wellness-Fansärgert.

Neidisch blicken die rheinland-pfälzischen Betriebe nach Hessen, das den Thermen inzwischen bei dauerhaft niedrigen Inzidenzen unter 100 eine Öffnungsperspektive bietet. „Das ist Wettbewerbsverzerrung“, ärgert sich Gudrun Selzer vom Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz.

Wichtige wirtschaftliche Rolle

Die Becken der Emser Therme sind menschenleer. © dpa

Dabei spielen die Oasen der Entspannung gerade für die Heil- und Kurorte auf dem Land eine wichtige wirtschaftliche Rolle. „Die Hotels in Bad Bertrich sind auf die Therme angewiesen“, erklärt Michael Krämer, Geschäftsführer der Vulkaneifel-Therme in dem Kurort. Selzer betont: „Thermen befinden sich in der Regel in kleinen und mittleren Kurorten im ländlichen Raum. Wenn die Thermen schließen, ist der Ort praktisch tot. Wir sind im Deutschland-Tourismus auf wetterunabhängige Angebote angewiesen. Und genau das sind die Thermen.“

Dass die Landesregierung Öffnungsperspektiven für Gastronomie, Handel, Kultureinrichtungen und Sportstätten aufzeigt, nicht aber für Thermen und Saunen, stößt bei Betreibern und dem Heilbäderverband auf völliges Unverständnis. Und auch die Besucher warten schon: „Wir bekommen sehr viele Anrufe von Leuten, die wieder zu uns kommen wollen“, berichtet beispielsweise Andrea Meurer-Wiedmayer von der Geschäftsleitung der Emser Therme in Bad Ems. „Wir fühlen uns abgehängt. Wir werden schon seit Monaten in der Öffnungsdiskussion nicht mehr erwähnt.“

Dank ihrer Corona-Vorkehrungen, die schon bei der Öffnung der Anlagen vom Juni bis zum November griffen, besteht nach Ansicht von Betreibern und Verband keine nennenswerte Infektionsgefahr. „In Thermen und Bäderhäusern ist es 2020 aufgrund der guten Hygienekonzepte nicht zu Corona-Ausbrüchen gekommen“, so Guido Orthen, Vorsitzender der Sektion Heilbäder und Kurorte des Tourismus- und Heilbäderverbands. Die Emser Therme verweist auf ihre „extrem starke Lüftungsanlage“. Im gechlorten Wasser könne kein Erreger überleben.

Und mit Blick auf die Saunen sagt sie: „Das Coronavirus mag es nicht heiß“. 2020 hatten die Thermen ihre Saunen nur noch mit Temperaturen von mindestens 80 Grad betrieben, um die Viren abzutöten. Die Besucherzahlen wurden gesenkt, um die Einhaltung der Mindestabstände zu sichern. lrs

