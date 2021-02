Stuttgart. Es ist eine kleine Herkulesaufgabe, die Andreas Stoch in diesen Tagen bewältigen muss. Der Spitzenkandidat will seine SPD zurück in die Regierungsbeteiligung führen. „Auf Rückenwind aus Berlin können wir uns in diesem Wahlkampf nicht verlassen“, sagt er. Dass die SPD auf Bundesebene noch eine Größe ist, mitregiert und gar einen Kanzlerkandidaten ausgerufen hat, klingt in Baden-Württemberg wie ein Märchen aus alter Zeit. Das Land der Schaffer und Eigenheimbesitzer mit „mir-gebet-nix“-DNA tut sich schwer mit einer Partei, die das Wort sozial groß im Namen schreibt und die will, dass der Staat sich einmischt und Geld für sozialen Wohnungsbau oder kostenfreie Kitas ausgibt.

2016 flog die SPD mit nur 12,7 Prozent, ihrem historisch schlechtesten Wahlergebnis in Baden-Württemberg, aus der grün-roten Regierung, zerquetscht zwischen der grünen Lichtgestalt Winfried Kretschmann auf der einen Seite und den in der Flüchtlingskrise aufgequollenen Rechtspopulisten von der AfD auf der anderen.

Fünf Jahre später sehen die Umfragen für die Landtagswahl am 14. März sogar noch schlechter aus. Die SPD steht um die elf Prozent. Dennoch keimt die Hoffnung. Die Stimmung sei trotz der Umfragen leicht positiv in der Partei, sagt Stoch, „wir kämpfen wieder für eine grün-rote Mehrheit.“ Und notfalls wäre den Genossen an der Basis auch eine Ampel mit Grünen und der FDP vermittelbar – wohl anders als eine Koalition mit CDU und FDP.In diesen Tagen wirbt Stoch landauf, landab persönlich um jede Stimme. Die SPD-Kandidaten vor Ort können diese Unterstützung gut brauchen. In 56 von 70 Wahlkreisen tritt die Partei mit neuen und vielen jungen Gesichtern an – und das im Corona-Wahlkampf, in dem es keine Großveranstaltungen, kaum Wahlkampfstände und keine Haustürbesuche gibt. Andreas Stoch zumindest ist schon einigermaßen bekannt aus seiner Zeit als Kultusminister im grün-roten Kabinett Kretschmann.

Das erlebt auch Sybille Mack, die SPD-Kandidatin im Wahlkreis Waiblingen nordöstlich von Stuttgart, mit der Stoch an diesem Vormittag Ende Februar unterwegs ist. Sie besuchen eine Gemeinschaftsschule, ein Treffen mit vier Elternvertretern, man steht draußen mit Abstand und Maske. Eine Elternsprecherin berichtet über ihren Sohn, der mit Lese-und-Rechtschreibschwäche nicht aufs Gymnasium sollte, aber dank Förderung in der Gemeinschaftsschule jetzt auf einem Wirtschaftsgymnasium Abitur macht.

„Kein ganz Unbekannter“

„Solche Geschichten tun mir unheimlich gut“, sagt Stoch, der als Kultusminister das SPD-Projekt Gemeinschaftsschule gegen viele Widerstände durchboxte. Zufällig kommt die Schulleiterin noch des Weges, großes Hallo, man kennt sich, sie lobt Stochs Arbeit und wünscht dem SPD-Mann und der Wahlkreis-Kandidatin Glück. ,,Es stimmt schon, für manche bin kein ganz Unbekannter“, sagt Stoch später. ,,Und das Bildungsthema wird mich nicht verlassen, das weiß ich schon. Und das ist auch gut so, die Arbeit habe ich sehr gerne gemacht. Ich bekomme immer noch Mails und Anrufe, auch von Schulleitern, die im Moment an der Corona-Politik verzweifeln. Da spüre ich immer noch ein Grundvertrauen, die Leute haben keine Scheu, mich anzurufen. Aber man darf sich als Landespolitiker nicht einbilden, dass einen die Leute kennen. In der Landespolitik fliegt man oft unter dem Radar.“

Würde es ihn denn zurückziehen in das Kultusministerium im Falle einer erneuten Regierungsbeteiligung? Da schaltet der 51-jährige Jurist auf Profi-Modus um. „Über Ressorts sprechen wir erst, wenn es so weit sein sollte“, sagt er. „Klar ist, dass die Bildungspolitik ein zentrales Thema ist und eine Schlüsselfunktion in der Landespolitik hat.“

An diesem Vormittag geht es für Stoch noch an die Paulinenpflege, zentrale Einrichtung der Jugend- und Behindertenhilfe mit Berufsförderungswerk in der Region, und in eine Hofkäserei, deren Betreiber vom Geschäft in Corona-Zeiten berichten. Stoch hört vor allem zu, fragt nach. Er kommt schnell in Kontakt mit den Menschen, es wird trotz der Problemschilderungen auch gelacht. ,,Ich sammle hier Informationen und Projekte“, sagt er über die Wahlkreistouren, „es ist mir wichtig, Dinge zu sehen und zu hören“.

Das war es auch, als er sein großes Projekt „Stoch packt’s an“ durchzog – als Praktikant und Helfer schnupperte der Heidenheimer seit Juli 2019 in den harten Alltag von über 50 Berufen, vom Gebäudereiniger und Paketboten über den Pflegehelfer im Heim bis zum Bodensee-Fischer. „Da bin ich wirklich auf Augenhöhe“, sagt der Jurist. „Wenn ich die gleiche Kleidung anhabe und mit den Menschen arbeite, reden sie auch anders.“ Besonders nachdrücklich war für ihn die Erfahrung im Pflegeheim, sagt er. ,,Auch wenn ich das als Zivi schon gemacht habe. Aber die Verdichtung der Arbeit dort, die enorme Inanspruchnahme und die Menschlichkeit, die das Personal sich dabei bewahrt, das sind schon ganz tolle Leistungen“, sagt Stoch. Und dann weiß er erst recht, warum er für die Partei kämpft, die das Wort sozial groß schreibt.