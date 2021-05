Die neue Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz steht

Mainz. Die Neuauflage der Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz ist unter Dach und Fach. Parteitage von SPD, Grünen und FDP segneten am Donnerstagabend mit jeweils großer Mehrheit den Koalitionsvertrag ab. Kritische Stimmen gab es bei der FDP, wo aber am Ende ebenfalls eine deutliche Mehrheit von 131 zu 23 Stimmen für das neue Regierungsprogramm votierte. Bei SPD und Grünen war die Zustimmung noch größer. Somit kann das 183 Seiten umfassende Papier in der kommenden Woche offiziell unterzeichnet werden. Die Wiederwahl von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die Ernennung ihres neuen Kabinetts sind für den 18. Mai auf der konstituierenden Sitzung des Landtags in der Mainzer Rheingoldhalle geplant.

Kein Zufall war es wohl, dass die SPD als erster der drei Partner schon um 20.15 Uhr mit übergroßer Mehrheit „Ja“ zu dem Vertrag sagte: 307 Delegierte oder 96,23 Prozent stimmten zu, nur jeweils sechs votierten mit Nein oder Enthaltung. Obwohl alle Parteitage der Ampelkoalition digital stattfanden und nur die enge Führungsriege im Saal war, wurde die alte und jetzt wohl sicher auch neue Mainzer Regierungschefin an dem Abend noch einmal richtig gefeiert. Nicht nur erhielt sie vom SPD-Landesvorsitzenden und Innenminister Roger Lewentz einen großen roten Blumenstrauß. Auch in fast allen Debattenbeiträgen wurde ihr wesentlicher Anteil an dem Wahlergebnis immer wieder gelobt. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling wies darauf hin, dass die Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz mit den 35,7 Prozent bei der Landtagswahl mehr als doppelt so hoch abschnitten wie die SPD nach den Umfragen im Bund liegt.

Auch bei den Grünen überwog die Zufriedenheit mit dem, was Spitzenkandidatin Anne Spiegel und ihre Mitstreiter vor allem beim Klimaschutz durchgesetzt haben, in so gut wie allen Redebeiträgen. Ein Delegierter sagte, der Koalitionsvertrag sehe so aus, als habe die Partei nicht die laut Wahlergebnis 9,3, sondern eher 18 bis 19 Prozent erreicht. Spiegel selbst zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden, räumte aber ein, dass ihre dritten Koalitionsverhandlungen auch die bisher mit Abstand schwierigsten gewesen seien. Die Gespräche mit SPD und FDP nannte sie „hart“ und „zäh“. Doch das Ergebnis könne sich sehen lassen: „Die Ampel leuchtet grüner“, wiederholte sie ihre Aussage vom letzten Freitag und fügte diesmal hinzu: „Rheinland-Pfalz wird grüner.“ Nicht weil es Streit gegeben hätte, sondern weil die Grünen nun einmal debattierfreudig sind, stimmten sie als letzte der drei Ampelparteien erst um kurz vor 21 Uhr ab. 165 Mal Ja, 15 Mal Nein und 18 Enthaltungen lautete das Ergebnis.

Auch längst nicht so knapp wie es die relativ vielen Wortmeldungen von Kritikern suggeriert haben könnten war das Abstimmungsergebnis dazwischen bei der FDP. Einige Delegierte hatten zuvor moniert, dass im Koalitionsvertrag zu viel grüne und zu wenig liberale Programmatik enthalten sei. Landesparteichef Volker Wissing und Spitzenkandidatin Daniela Schmitt stellten dagegen – letztlich erfolgreich – heraus, was die FDP alles durchgesetzt habe, obwohl sie mit 5,5 Prozent nur noch drittstärkste Partei im neuen Regierungsbündnis ist. Auch sei es gelungen, das breite Profil des bald wohl von Schmitt geführten Ministeriums für Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau und Verkehr zu erhalten.

